J. Šanta: Kauza Majského bola extrémne ojedinelá a s megaobštrukciami

Bratislava 9. augusta (TASR) – Prípad podnikateľa Jozefa Majského v kauze podvodu na nebankovky Horizont Slovakia a BMG Invest bol extrémne dlhý, ojedinelý a s megaobštrukciami. Svoj názor vyjadril pre TASR prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) Ján Šanta, ktorý prípad dozoroval od 1. septembra 2004.



Senát Najvyššieho súdu (NS) SR koncom júla zamietol Majského odvolanie a následne ho Mestský súd v Prahe vo štvrtok (6. 8.) poslal do predbežnej väzby. Platí teda rozhodnutie Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v Pezinku z roku 2015, ktorý ho odsúdil na deväť rokov odňatia slobody s výkonom v tretej nápravnovýchovnej skupine.



"Túto kauzu treba vnímať ako extrémne dlhú, netreba však podľa nej vnímať priemernú dĺžku trestných konaní, ani dĺžku na ŠTS. Treba ju vnímať ako ojedinelú a s megaobštrukciami," uviedol Šanta. Podľa neho je potrebné pomenovať tri základné dôvody prieťahov, ktoré vznikli z obštrukcií.



"Prvým a najzákladnejším dôvodom je to, že začiatkom augusta 2004, bezprostredne pred vznikom ÚŠP, dal generálny prokurátor SR Dobroslav Trnka flagrantný a nepochopiteľný pokyn krajskému prokurátorovi v Košiciach na prepustenie vtedy obvineného Majského z väzby na slobodu napriek tomu, že bezprostredne predtým Okresný i Krajský súd v Košiciach rozhodli o dôvodnosti a ďalšom trvaní útekovej väzby. Toto je prapríčina ďalších nabaľujúcich sa problémov. Ak by sme mali vo väzbe všetkých troch obvinených, tak vec by išla oveľa plynulejšie. Čiže prvá príčina bola, že dvaja obvinení – Patrik Pachinger a Dávid Brtva, boli vo väzbe a Majský bol na slobode, a teda sa začali obštrukcie," priblížil.



Ako ďalej uviedol, druhá príčina je možno trochu prekvapujúcejšia a verejnosti menej známa. "Keď obštrukcie pokračovali už od roku 2004, ŠTS Majského druhýkrát vzal do väzby a tento procesný stav potvrdil NS SR. Na naše prekvapenie Ústavný súd SR Majského v roku 2007 prepustil druhýkrát z väzby a vtedy nastali megaobštrukcie. Medzičasom sa dostali na slobodu v dôsledku týchto pôvodných obštrukcií aj ďalší obžalovaní, a teda boli na slobode všetci traja. To bol ďalší kľúčový moment, keď sa na slobodu dostávajú traja obžalovaní a spolu s obhajcami sa prestriedavajú na péenkách," vysvetlil.



Tretím dôvodom bolo podľa Šantu, že mnohí lekári sa zrejme dali zneužiť a týmto obžalovaným aj obhajcom vystavovali péenky v nejakom striedajúcom sa cykle. "Treba si uvedomiť, že ak trojčlenný senát má vytýčený program pojednávaní aj pol roka dopredu, tak potom pri odročení jedného pojednávania napríklad vo februári môže vytyčovať termín najskôr v júni, a niekedy až v septembri. A keď sa to takto opakuje dokola, tak máme tu dobu niekoľkých rokov," dodal.