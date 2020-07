J. Šanta sa neobáva, že by J. Majský nenastúpil do výkonu trestu

Bratislava 29. júla (TASR) - Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) Ján Šanta sa neobáva, že by Jozef Majský, odsúdený v kauze podvodu na nebankovky Horizont Slovakia a BMG Invest, nenastúpil do výkonu trestu. Stredajšie rozhodnutie senátu Najvyššieho súdu (NS) SR považuje za zákonné a dôvodné. Šanta predpokladá využitie procesných prostriedkov, no nemá obavy zo zvrátenia právoplatného rozsudku.



Na výkon trestu by mohol Majský podľa prokurátora nastúpiť na Slovensku alebo v Českej republike. Mimoriadne opravné prostriedky či podnety sa podľa Šantu dajú očakávať, ale obavy zo zvrátenia právoplatného rozsudku nemá. "My tu máme stanovisko Generálneho riaditeľstva Zboru väzenskej a justičnej stráže, že obžalovaný netrpí takýmito chorobami, aby nemohol na výkon trestu nastúpiť. A konkrétne v slovenských podmienkach sú jeho choroby liečiteľné vo výkone trestu," priblížil Šanta.







"Je to kus môjho života spojený s touto kauzou, pretože obžalobu som podával v novembri 2004. Je to proces s mega obštrukciami, kde sme museli prekonať stovky prekážok, vykonať tisícky úkonov," povedal Šanta po vynesení rozsudku.



Prokurátor tiež povedal, že sa bude musieť zmeniť právny titul vydávacieho konania v súvislosti s európskym zatýkacím rozkazom na Majského. "Musí sa zmeniť právny titul vydávacieho konania, lebo už nejde o vydávacie konanie na konanie ako také, ale len na výkon trestu, ale postupy sú veľmi podobné, len sa mení právny titul," doplnil.



Senát Najvyššieho súdu (NS) SR zamietol v stredu odvolanie obžalovaného Jozefa Majského v kauze podvodu na nebankovky Horizont Slovakia a BMG Invest. Platí teda rozhodnutie Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v Pezinku z roku 2015, ktorý ho odsúdil na deväť rokov odňatia slobody. Rozsudok NS SR je právoplatný. Stredajšie pojednávanie sa konalo bez jeho prítomnosti, keďže sa stále nachádza v Českej republike. Majský sa na súde nezúčastnil ani sa neospravedlnil.