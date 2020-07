J. Šeliga a P. Pellegrini: Odkaz sv. Cyrila a Metoda je stále aktuálny

Bratislava 5. júla (TASR) - Odkaz svätého Cyrila a Metoda je aktuálny aj v súčasnosti, zhodujú sa podpredsedovia Národnej rady SR Juraj Šeliga (Za ľudí) a Peter Pellegrini. Šeliga si želá, aby Sviatok svätého Cyrila a Metoda pripomínal najmä neustálu potrebu kultúry a kultúrnosti nášho jazyka a správania. Pellegrini je presvedčený, že na kultúrno-etickom odkaze týchto vierozvestcov by mala stáť hodnotová a politická budúcnosť Slovenska i Európy, ak má byť úspešná. Uviedli to v nedeľu na sociálnej sieti.



"Veľmi si prajem, aby pre všetky generácie, vrátane tej mladšej, bol Sviatok svätého Cyrila a Metoda viac ako len dňom voľna, aby nám pripomínal a dal možnosť zahĺbiť sa do našich dejín, presahov do našej prítomnosti a najmä nám pripomínal neustálu potrebu kultúry a kultúrnosti nášho jazyka a správania," vyhlásil Šeliga.



"Hodnota vlastného jazyka, schopnosť vzdelávať sa vo vlastnom jazyku, čítať posvätné texty vo svojom jazyku bola míľnikom v slovanských dejinách. Bol to začiatok cesty k vtedajšiemu civilizovanému svetu. To malo nemalý vplyv na národné dejiny, najmä v časoch zápasu o našu samostatnosť," zhodnotil Šeliga. Pripomína, že práve cez kresťanstvo na naše územie prichádza humanizmus a vzdelanie, pričom počiatok tejto cesty je rámcovaný práve cyrilo-metodskou tradíciou.



Prínos vierozvestcov pre starých Slovanov si uvedomuje aj Pellegrini. "Nielenže na naše územie priniesli vieru a vzdelanosť a tým nás zaradili medzi moderné spoločnosti vtedajšieho sveta. Za podstatné však považujem, že vtedajším politickým elitám pomohli lepšie pochopiť vlastnú hodnotovú identitu aj kultúrno – civilizačné smerovanie spoločenstva, ktoré spravovali a viedli," načrtol.



Podpredsedovia parlamentu vnímajú tiež osobný odkaz vierozvestcov. "V ťažkej situácii nerezignovali, naopak vytrvalo pracovali, obhajovali svoje dielo, nezľakli sa politických hier alebo intríg," zdôvodnil Šeliga. Podľa Pellegriniho sú veľkou inšpiráciou, ako zotrvať na svojom presvedčení bez ohľadu, akou dynamikou sa svet okolo nás mení, alebo sa menia mocenské siločiary. "Nie náhodou ich hodnotový odkaz zakotvuje aj Ústava SR, pretože tým nereflektujeme len našu minulosť, ale smeruje nás hodnotovo ako národ aj do budúcnosti," dodal.