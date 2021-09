J. Šeliga a R. Raši vyzvali na väčšiu spoluprácu v boji s pandémiou

Na archívnej snímke nezaradený poslanec parlamentu SR Richard Raši. Foto: TASR Martin Baumann

Raši zopakoval, že trvá na odstúpení šéfa rezortu vnútra

Šeliga: Ministri by mali byť pri stabilizácii pomerov v bezpečnostných zložkách aktívnejší

Bratislava 25. septembra (TASR) - Koalícia a opozícia musia viac spolupracovať v boji proti pandémii a záchrane ľudských životov ohrozených ochorením COVID-19. V diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy to uviedol podpredseda strany Za ľudí Juraj Šeliga, ktorý zároveň vyzval spoludiskutujúceho, poslanca a podpredsedu strany Hlas-SD Richarda Rašiho, aby opozícia prejavila v tomto boji väčšiu súčinnosť ako doteraz.," zdôraznil Šeliga.Raši v reakcii apeloval na Šeligu, aby bola koalícia súčinnejšia pri rokovaní o návrhoch opatrení, ktorými chce opozícia pomôcť rodinám v čase pandémie. To, ako bude štát zvládať pandémiu, závisí podľa Rašiho aj od toho, či sa koalícia bude venovať tejto téme alebo sa skôr bude zaoberať vnútornými roztržkami.Podpredseda Hlasu-SD zároveň vyzval ministerstvo zdravotníctva, aby zverejňovalo dáta, ktoré môžu ľudí presvedčiť o zmysluplnosti očkovania. "," zdôraznil Raši.Šeliga súhlasí, že intenzívnejšie a dôkladnejšie informovanie môže pomôcť zvýšiť zaočkovanosť.Minister vnútra Roman Mikulec (OĽANO) by mal uskutočniť kroky k stabilizácii pomerov na Úrade inšpekčnej služby (ÚIS). V rámci diskusnej relácie RTVS Sobotné dialógy to uviedol podpredseda koaličnej strany Za ľudí Juraj Šeliga. Nezaradený poslanec a podpredseda Hlasu-SD Richard Raši zopakoval, že trvá na odstúpení šéfa rezortu vnútra.Šeliga zdôraznil, že Mikulec mal do funkcií menovať ľudí, ktorým dôveruje. "" poznamenal. Očakáva od neho, že v krátkom čase predstaví novelu zákona o Policajnom zbore, aby mohol na základe nej vymenovať policajného prezidenta. "," podotkol v relácii s tým, že polícia potrebuje jasné velenie.Mikulec je podľa Rašiho zodpovedný za riadenie polície, ktoré sa mu vymklo z rúk. "" povedal. Tvrdí, že v médiách zachytil informáciu, že má existovať 150 nahrávok z legálnych odpočúvaní, ktoré majú hovoriť o ovplyvňovaní výpovedí svedkov, o čom mohol vedieť aj Mikulec." zdôraznil Šeliga s otázkou, odkiaľ politici vedia o údajnej existencii týchto dokumentov.Podpredseda Hlasu-SD poznamenal, že nejde len o boj medzi koalíciou a opozíciou, ale silné argumenty v tejto súvislosti vzniesol aj šéf parlamentu Boris Kollár (Sme rodina). "" podotkol.O práci väzobne stíhaných vyšetrovateľov Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) podľa Šeligu hovoria ich 20-ročné výsledky. Myslí si, že opozícia pristupuje k interpretácii jednotlivých obvinení selektívne. "" reagoval Raši.Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková i minister vnútra Roman Mikulec (OĽANO) by mali byť oveľa aktívnejší pri stabilizácii pomerov v bezpečnostných zložkách. V rozhlasovej diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy to povedal podpredseda strany Za ľudí Juraj Šeliga.," zdôraznil. "" dodal Šeliga.V súvislosti s rozpormi v koalícii, ktoré sa týkajú koaličnej zmluvy a rozdelenia mandátov vo vláde po odchode Kolíkovej frakcie do SaS, Šeliga odmietol šumy, že by v istej situácii práve on mohol nahradiť Kolíkovú v ministerskej funkcii. "," povedal.Spoludiskutujúci v relácii, podpredseda opozičného Hlasu-SD Richard Raši, situáciu vo vnútri koalície nekomentoval, zdôraznil však, že namiesto vnútorných sporov by sa mala sústrediť koalícia na riešenie každodenných problémov a dôležitých tém – napríklad cien a zásob energií. "," vyhlásil. V súvislosti s formovaním možných opozičných spoluprác zopakoval stanovisko Hlasu-SD, že o spolupráci bude rokovať až po voľbách, ak jej na to voliči dajú príležitosť svojimi hlasmi.Obaja diskutujúci skritizovali v závere debaty ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského (nominant OĽANO) a jeho apely na samosprávy, aby všeobecne záväznými nariadeniami v zhoršenej pandemickej situácii obmedzili pohyb ľudí. Šeliga a Raši sa zhodujú, že v tomto prípade nemôže minister zodpovednosť prehadzovať na starostov a primátorov, naopak, ak si to situácia vyžiada, mal by to byť práve Lengvarský, kto príde s jasným a razantným rozhodnutím, týkajúcim sa núdzového stavu.