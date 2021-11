Šeliga: Ak Sme rodina nechce hlasovať za reformy, prijmú sa bez nich

Na archívnej snímke poslankyňa NR SR Anna Zemanová. Foto: TASR - Jakub Kotian

Bratislava 4. novembra (TASR) - Ak hnutie Sme rodina nechce hlasovať za reformy a hľadať kompromis, zvyšok koalície ich musí prijať bez jeho podpory. Myslí si to podpredseda strany Za ľudí Juraj Šeliga. Podobne to vidí aj predsedníčka poslaneckého klubu SaS Anna Zemanová. Šéfka Za ľudí a vicepremiérka Veronika Remišová hovorí, že jej strana reformy podporuje. Návrh súdnej mapy nepovažuje za reformu, ale za premenovanie súdov na pobočky.reagoval na situáciu v koalícii Šeliga. Líder OĽANO a vicepremiér Igor Matovič (OĽANO) v stredu (3. 11.) povedal, že koalícia je pri reformách zaseknutá.Zemanová si myslí, že treba urobiť všetko preto, aby sa reformy zrealizovali. Nemôžu síce nikoho nútiť hlasovať, no je podľa nej zvláštne, ak koaličný partner nechce hlasovať za reformy. Ak Sme rodina nebude chcieť reformy podporiť, budú ich musieť podľa jej slov zrealizovať aj bez nich. O reforme nemocníc sa v pléne už začalo diskutovať, podľa Zemanovej ju treba dorokovať na tejto schôdzi.povedala Zemanová.Remišová si myslí, že koalícia má zmysel, pokiaľ plní programové vyhlásenie vlády.uviedla k téme súdnej mapy.Poslanci Za ľudí sa v stredu stretli s ministerkou spravodlivosti Máriou Kolíkovou.reagovali poslanci v stanovisku, o ktorom informovalo tlačové oddelenie strany.Sme rodina je proti reforme národných parkov, hnutie avizovalo, že v hlasovaní ju nepodporí. Hnutie kritizuje aj reformu nemocníc. O oboch návrhoch rokujú poslanci na aktuálnej schôdzi. Nový návrh súdnej mapy okrem Sme rodina kritizuje aj strana Za ľudí.