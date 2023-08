J. Šeliga: Cieľom mimoriadnej schôdze je spolitizovať políciu

Bratislava 21. augusta (TASR) - Cieľom mimoriadnej schôdze Národnej rady (NR) SR k zásahu Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) je spolitizovať políciu a prikázať vláde, aby vstúpila do vyšetrovania. Skonštatoval to na tlačovej konferencii poslanec Juraj Šeliga, ktorý pôsobí v mimoparlamentnej strane Demokrati. Tvrdí tiež, že predstavitelia Smeru-SD či mimoparlamentných strán Hlas-SD, Republika a SNS chcú zastaviť vyšetrovania.



Líder Demokratov Eduard Heger si myslí, že otázka odvolania šéfa Slovenskej informačnej služby (SIS) či šéfa Národného bezpečnostného úradu (NBÚ) má ostať v rukách polície. "Nemôžeme politicky ohýbať zákony, nechajme konať políciu, aby priniesla dôkazy pred súd, potom bude vidieť aj verejnosť, z čoho sú obvinení, potom sa k tomu môžeme vyjadrovať," povedal. Politické zásahy sú podľa neho predčasné.



Vhodný priestor na výmenu šéfa SIS bol podľa neho v máji, keď nastupovala úradnícka vláda. Vysvetlil, že pozícia riaditeľa tajnej služby je politicky obsadzovaná. "Preto som vyzval premiéra, aby nezabudol na túto pozíciu," povedal Heger. "Dnes je dôležité, aby to ostalo v rukách polície, aby vyšetrovanie bežalo a v tomto momente, šesť týždňov pred voľbami, zasahovať do toho nedáva veľký zmysel," doplnil. Šeliga dodal, že šéfa NBÚ nie je možné odvolať. "Je zabetónovaný. Nikto ho nevie dnes dostať z funkcie," skonštatoval.



Mimoriadnu schôdzu k zásahu NAKA inicioval Smer-SD. Presadiť chce uznesenie o prehĺbení ústavnej a bezpečnostnej krízy po zásahu NAKA, po ktorom polícia obvinila viacero osôb vrátane šéfov SIS a NBÚ. Smer-SD chce tiež docieliť odvolanie policajného prezidenta Štefana Hamrana. Poslancom sa schôdzu v pondelok nepodarilo otvoriť. Neprezentovalo sa dostatok poslancov. Pokúsia sa o to opäť v utorok (22. 8.).