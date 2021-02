Milanová: Vražda Jána a Martiny bola pre Slovensko ľadovou sprchou

Na snímke sprava podpredseda Národnej rady SR Gábor Grendel, ministerka kultúry SR Natália Milanová a predseda Výboru NR SR pre kultúru a médiá Kristián Čekovský počas pripomenutia pamiatky Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej pri symbolickom pamätníku na Námestí SNP v Bratislave 21. februára 2021 pri príležitosti tretieho výročia ich vraždy. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Šeliga: Je našou povinnosťou je volať po vnútornej reflexii vládnutia



B. Kollár: Nemôžeme tolerovať zastrašovanie toho, kto sa snaží hľadať pravdu

Bratislava 21. februára (TASR) – Vražda Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej pred tromi rokmi bola ľadovou sprchou a budíčkom pre Slovensko, aby si naplno uvedomilo, že štát, ktorí ovládajú cynickí manipulátori a klamári, nechráni svojich občanov. Pri príležitosti tretieho výročia vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice to uviedla na sociálnej sieti ministerka kultúry SR Natália Milanová (OĽANO). V sprievode podpredsedu Národnej rady SR Gábora Grendela a predsedu Výboru NR SR pre kultúru a médiá Kristiána Čekovského (obaja OĽANO) sa v nedeľu predpoludním zúčastnila pietnej spomienky na zavraždených mladých ľudí.napísala Milanová. Varovala však pred ilúziami, že by sa. Naznačila, že zástancoviasa nechcú vzdať, lebo vedia, že im ide o veľa.zdôraznila Milanová.Položením kvetov a zapálením sviečky pred domom vo Veľkej Mači v okrese Galanta si podpredseda Národnej rady SR Juraj Šeliga uctil v nedeľu pamiatku Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej.uviedol Šeliga.Podľa podpredsedu parlamentu je našou povinnosťou trvať na spravodlivom rozsudku s objednávateľmi vraždy a zároveň na vyšetrení všetkých káuz, na ktoré Kuciak poukazoval.vyjadril sa Šeliga.Nemôžeme tolerovať, aby bol ktokoľvek zastrašovaný iba preto, že sa snaží hľadať pravdu. V súvislosti s tretím výročím od vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej to vyhlásil predseda parlamentu a hnutia Sme rodina Boris Kollár.uviedol Kollár na sociálnej sieti.Predseda NR SR skonštatoval, že za tri roky sa toho na Slovensku veľa zmenilo.uzavrel.