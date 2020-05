Šeliga: Jedna strana v koalícii si nemôže uzurpovať všetko

Bratislava 28. mája (TASR) – Zodpovednosť za občanov a krajinu nesú štyri koaličné strany, jedna strana si nemôže uzurpovať všetko. Vyhlásil to podpredseda strany Za ľudí a parlamentu Juraj Šeliga v reakcii na informáciu o obsadzovaní štátnych podnikov a úradov.



Poslanec za Smer-SD Matúš Šutaj Eštok vo štvrtok upozornil na to, že OĽaNO plánuje vymeniť všetkých 72 prednostov obvodných úradov "na základe netransparentných a neprofesionálnych výberových kritérií".



Šeliga na sociálnej sieti uviedol, že namiesto transparentnosti si jedna vládna strana vytvorila vlastné komisie s vlastnými pravidlami o obsadzovaní postov.







"Sľubovali sme my, ale aj iní, transparentné výberové konania do inštitúcií a orgánov. Namiesto transparentnosti si však jedna strana vytvorila vlastné komisie s vlastnými pravidlami, ktoré rozhodujú o tom, kto bude ovládať ktorý úrad. Toto nie je dobrý signál pre verejnosť, ani pre nás - koaličných partnerov," napísal.



Podpredseda parlamentu skonštatoval, že vládne strany musia spoločne niesť zodpovednosť a ukázať verejnosti, že to s otvoreným vládnutím myslia vážne.



Šeliga upozornil, že sa v strane Za ľudí budú rozprávať aj o tom, ako sa dodržiava koaličná dohoda. "Aký je náš podiel na správe krajiny a ako aplikujeme princípy otvoreného vládnutia. Ak máme spoluzodpovednosť za Slovensko, a tú máme, musíme ju aj prakticky prevziať," doplnil.



Šutaj Eštok dnes vyzval premiéra Igora Matoviča, ako aj jeho hnutie, aby urobili verejné vypočutie na miesta prednostov obvodných úradov, aby tak zabezpečili transparentný a profesionálny výber. Poslanec sa obáva, že posty obsadia nominanti na základe procesu, ktorý bude organizovať OĽaNO. Úrad vlády SR ani OĽaNO zatiaľ na otázky TASR k tejto téme nereagovali.