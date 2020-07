J. Šeliga: L. Kyselica by mal vyvodiť osobnú zodpovednosť

Bratislava 28. júla (TASR) - Štátny tajomník Ministerstva vnútra (MV) SR Lukáš Kyselica by mal vyvodiť osobnú zodpovednosť. Podpredseda parlamentu Juraj Šeliga (Za ľudí) to uviedol v utorok na sociálnej sieti v súvislosti s medializovanými informáciami o Kyselicovom pôsobení vo Vojenskom spravodajstve (VS) v čase predvolebnej kampane aj krátko po voľbách.



Kyselica podľa Šeligu porušil zákon, pretože ako vojak sa aktívne zúčastňoval predvolebnej kampane. Pochybnosti podľa neho vyvoláva aj to, prečo to robil. Poukázal na to, že vtedajší riaditeľ VS Ján Balciar nevedel vysvetliť svoj majetok. "Pán Kyselica nám nemôže povedať nič, lebo je viazaný mlčanlivosťou. Nemôže povedať, aké úlohy plnil, čo robil a čo nerobil. Zostáva nám pochybnosť a mierna pachuť," skonštatoval Šeliga.



Politik v kampani nemá byť zároveň "tajný agent", myslí si Šeliga. "Človek si musí vybrať, ako chce svojej krajine slúžiť," poznamenal.



Štátny tajomník MV SR a bývalý šéf tímu Gorila Kyselica podľa informácií Denníka N kandidoval do parlamentu ako tajný príslušník Vojenského spravodajstva. Nemali o tom vedieť ani členovia hnutia OĽaNO, za ktoré sa uchádzal o mandát. V tajnej službe Ministerstva obrany (MO) SR mal pôsobiť od októbra 2019 do 19. marca 2020.



Minister vnútra Roman Mikulec (OĽaNO) v pondelok (27. 7.) uviedol, že na základe informácií, ktorými disponuje, nemá dôvod nedôverovať Kyselicovi. Štátnemu tajomníkovi vyjadril dôveru aj minister obrany Jaroslav Naď (OĽaNO).