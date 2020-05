J. Šeliga nepotvrdil, že bude kandidovať za predsedu Za ľudí

Bratislava 10. mája (TASR) - Podpredseda parlamentu Juraj Šeliga nepotvrdil, či bude kandidovať za predsedu strany Za ľudí, ak by k voľbe došlo. Opozičný poslanec Erik Tomáš sa sám za podpredsedu strany Smer-SD navrhovať nebude. Záleží to od návrhu delegátov alebo predsedníctva Smeru. Obaja to uviedli v relácii Na telo v televízii Markíza.



V koaličnej strane Za ľudí prebieha diskusia o budúcnosti, na sneme sa budú riešiť aj personálne otázky, hovorí Šeliga. Tomáš si želá, aby bol snem Smer-SD skôr ako v septembri, ak to epidemiologická situácia dovolí.



Tomáš vo veci výmeny predsedu v Smere-SD povie svoj názor vo vnútri strany. Nie je podľa neho správne hovoriť takéto veci na verejnosti. "Čím skôr by sme mali ísť k vnútornej diskusii. Volič čaká riešenie a odpovede," poznamenal.



Voliči podľa Šeligu vystavili vo voľbách strane Za ľudí tvrdé vysvedčenie. "V strane logicky nastupuje diskusia. Musíme sa rozprávať o tom, čo bude ďalej," povedal. Šeligovi príde predčasné rozprávať sa o tom, kto by mal nahradiť Andreja Kisku na predsedníckej stoličke.



Šeliga poznamenal, že drží Smeru-SD s Robertom Ficom palce k jednotnému prúdu. Tomáš reagoval, že by na Šeligovom mieste nerozdával rady z jeho "mini strany", ktorá sa ledva dostala do parlamentu. "Teraz ste na úrovni troch percent, čo je asi štádium klinickej smrti," podotkol Tomáš.