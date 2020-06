J. Šeliga nepovedal, či A. Kiska odíde z postu predsedu Za ľudí

Bratislava 27. júna (TASR) - Podpredseda Za ľudí Juraj Šeliga nepovedal, či Andrej Kiska odíde z postu predsedu strany. Exprezident má informovať sám.



Šeliga o tom hovoril na sobotňajšej tlačovej konferencii, na ktorej s kolegami žiadali odchod Borisa Kollára (Sme rodina) z postu predsedu Národnej rady SR pre kauzu diplomovej práce. Nebol na nej Kiska ani Veronika Remišová, ktorá Kisku od volieb zastupuje v líderskej pozícii.



Kiska sa po slabom výsledku strany vo voľbách stiahol do úzadia, na čele Za ľudí zostal. Vzdal sa aj poslaneckého mandátu, odôvodnil to zdravotnými problémami. Zastupuje ho Remišová. So Šeligom sa spomínajú ako možní kandidáti na nového predsedu.



TASR počas týždňa informovala, že v hre je aj možnosť zotrvania Kisku na poste predsedu. Snem, na ktorom má strana Za ľudí riešiť aj otázku lídra, by mal byť v lete.