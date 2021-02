J. Šeliga: Poslanci nemusia ísť do karantény pre kontakt s J. Šantom

Bratislava 2. februára (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR a ďalší zamestnanci, ktorí boli na verejnom vypočutí v kontakte s kandidátom na špeciálneho prokurátora Jánom Šantom, nemusia ísť do karantény. TASR to potvrdil podpredseda parlamentu Juraj Šeliga (Za ľudí). Šanta bol pozitívne testovaný na ochorenie COVID-19 v utorok popoludní.



"O tejto situácii sme informovali hlavného hygienika, ktorý vzhľadom na priestorové opatrenia a vzdialenosti vyhodnotil priestor ako vyhovujúci, a preto nie je povinnosťou ísť do karantény," spresnil Šeliga s tým, že všetci prítomní mali rúška a dodržiavali hygienické opatrenia. O pozitívnom výsledku Šantu informoval Denník N.



"Rovnako bol kontaktovaný doktor Šanta, ktorý označil osoby, s ktorými bol v kontakte bez rúška a v blízkej vzdialenosti. Vzdialenosť medzi kandidátom a poslancami bola cirka desať metrov," doplnil Šeliga. Podpredseda parlamentu uviedol, že sa dá preventívne otestovať a predpokladá, že tak spravia aj ostatní poslanci.



Predseda Ústavnoprávneho výboru NR SR Milan Vetrák (OĽANO) pre TASR zopakoval, že vypočutie kandidátov sa uskutočnilo v súlade s epidemiologickými opatreniami a zabezpečené bolo šachovnicové sedenie s potrebnými odstupmi. "Zimná jazdiareň je priestor o výmere 350 metrov štvorcových, vybavená je CUV dezinfekciou s virucídnymi účinkami centrálneho rozvodu vzduchotechniky v pravidelných intervaloch," dodal.



V priestoroch mimo sály mali podľa jeho slov všetci kandidáti zabezpečené vlastné zázemie. "Všetci zúčastnení museli deklarovať svoj zdravotný stav negatívnym testom. Podľa mojich informácií nepochybili," zdôraznil Vetrák.