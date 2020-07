Reakcie koalície na vetovanie novely zákona o prokuratúre

Bratislava 31. júla (TASR) - Podpredseda parlamentu Juraj Šeliga (Za ľudí) rešpektuje rozhodnutie prezidentky SR Zuzany Čaputovej vetovať novelu zákona o prokuratúre. Vie si predstaviť isté úpravy, pokiaľ sa nenaruší podstata zmeny zákona. Právna norma má zmeniť spôsob voľby generálneho a špeciálneho prokurátora. Hlava štátu považuje niektoré časti novely za protiústavné.



"Mám zrejme iný názor ako pani prezidentka, ale, samozrejme, sa v najbližších dňoch najskôr dôkladne oboznámim s jej zisteniami a právnou argumentáciou. Následne som pripravený – spolu s ďalšími predkladateľmi – analyzovať, diskutovať a zvažovať možnosť spornú časť zákona prepracovať, či rokovať o jej vypustení," uviedol na sociálnej sieti. Z prvotných správ sa podľa neho zdá, že prezidentkine výhrady smerujú iba k jednej z viacerých zmien, ktoré novelou zákona Národnej rady (NR) SR upravuje.



Pre Šeligu je kľúčové zmeniť proces výberu a voľby špeciálneho a generálneho prokurátora. "Viem si preto predstaviť, že ak by prepracovaním alebo vypustením spornej časti nebola narušená podstata zmeny, ktorú chceme zaviesť, bude na strane navrhovateľov vôľa zákon presadiť aj s akceptovaním výhrad pani prezidentky," napísal. Šeliga verí, že s prezidentkou majú rovnaký cieľ.



"Je ním zásadná zmena fungovania slovenskej prokuratúry tak, aby bola prokuratúra funkčná, aktívna, efektívna a transparentná. Aby naša prokuratúra chránila zákon a slušných občanov a nie oligarchov, mafiu a skorumpovaných politikov. Za seba chcem povedať, že som pripravený na ďalšiu odbornú diskusiu a zmeny, ktoré by nás dostali bližšie k tomuto cieľu," povedal Šeliga. Dodal, že o termíne prerokovania tohto veta bude informovať NR SR po dohode koaličných partnerov.



Prezidentka SR Zuzana Čaputová vetovala novelu zákona o prokuratúre, ktorou sa má meniť spôsob výberu generálneho i špeciálneho prokurátora. Oznámila to počas piatkového vyhlásenia v Prezidentskom paláci. Národná rada SR ju má opätovne prerokovať. Hlava štátu je presvedčená o protiústavnosti niektorých častí. Ak parlament prelomí prezidentkino veto, Čaputová sa obráti na Ústavný súd SR.



A. Baránik: SaS nesúhlasí s vetovaním novely zákona o prokuratúre



Koaličná strana SaS nesúhlasí s rozhodnutím prezidentky SR Zuzany Čaputovej vetovať novelu zákona o prokuratúre. Pre TASR to uviedol poslanec Národnej rady (NR) SR Alojz Baránik (SaS).



"S dôvodmi pani prezidentky na veto zákona nesúhlasíme. Myslíme si, že nepochopila podstatu zámeru tohto zákona, ktorou je zvýšenie zodpovednosti fungovania prokuratúry na európsku úroveň," spresnil s tým, že nevie povedať, či bude pre tento zákon mimoriadna schôdza.



Hnutie OĽANO stojí za návrhom novely zákona o prokuratúre



Bratislava 31. júla (TASR) - Hnutie OĽANO stojí za návrhom novely zákona o prokuratúre. TASR o tom informoval Martin Kalužák z mediálneho tímu hnutia. Hnutie dodalo, že veto prezidentky Zuzany Čaputovej je jej právom. "Sme však presvedčení, že návrh novely výrazným spôsobom skvalitňuje jej fungovanie," dodalo OĽANO s tým, že sa to týka aj možností na odvolanie generálneho a špeciálneho prokurátora.



"Verejnosť od týchto čelných funkcionárov v justícii očakáva vysokú morálnu a etickú úroveň, ktorá zabezpečí nezávislosť prokuratúry od politických vplyvov. Prokuratúra musí byť tiež imúnna voči vplyvu korupcie a oligarchov, čo je záväzok, ktorý dala naša vláda občanom," uviedlo hnutie vo svojom stanovisku.



Prípadné zvolanie mimoriadnej schôdze Národnej rady SR v súvislosti s prerokovaním vrátených zákonov je podľa OĽANO v kompetencii predsedu parlamentu Borisa Kollára (Sme rodina).



Prezidentka v piatok oznámila, že vetuje novelu zákona o prokuratúre, ktorou sa má meniť spôsob výberu generálneho i špeciálneho prokurátora. Novela je podľa nej v niektorých častiach protiústavná. Ak Národná rada SR prelomí jej veto, hlava štátu sa obráti na Ústavný súd SR. Prezidentka nepodpísala ani novelu zákona o elektronických komunikáciách, ktorou sa mení aj zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia. Vetovala tiež novelu zákona o komisárovi pre deti a komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím.