J. Šeliga: Slovensko momentálne potrebuje lockdown

Bratislava 15. decembra (TASR) - Slovensko momentálne potrebuje lockdown s jasnými pravidlami, a to čo najskôr. Tvrdí to podpredseda Národnej rady (NR) SR Juraj Šeliga (Za ľudí), ktorý o tom v utorok informoval TASR.



"Úlohou politika je v prvom rade hovoriť ľuďom pravdu, aj keď nie je príjemná, nie je populárna a niektorí ju nechcú počuť. Slovensko vzhľadom na aktuálnu situáciu v nemocniciach, vzhľadom na počet mŕtvych a nakazených, vzhľadom na šírenie ochorenia COVID-19, potrebuje lockdown," uviedol.



Za dôležité považuje to, aby mal pravidlá, v ktorých je jasne napísané, za akých okolností sa ľudia môžu stretávať so svojimi najbližšími, ako a kde môžu cestovať. Tiež považuje za dôležité, aby sa vedelo, za akých podmienok sa môže vychádzať.



Šeliga poukázal aj na okolité krajiny. Podľa jeho názoru by Slovensko malo nasledovať ich príklad. Záchranu ľudských životov povyšuje nad cenu osobnej obete a nepohodlia.



Rovnako dodal, že musí byť jasný aj plán očkovania. Vakcína je podľa koaličného poslanca to jediné, čo spoločnosti pomôže nový koronavírus definitívne poraziť.