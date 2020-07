J. Šeliga: Štefánikov vzor by sme mali nasledovať svojím správaním

Bratislava 21. júla (TASR) - Ak chceme vzdať úctu Milanovi Rastislavovi Štefánikovi, mali by sme jeho vzor nasledovať svojím správaním. Podpredseda Národnej rady (NR) SR Juraj Šeliga (Za ľudí) to uviedol na sociálnej sieti pri príležitosti 140. výročia narodenia Štefánika. Jeho odkaz si pripomenul aj na slávnosti v Košariskách.



Štefánik by bol podľa Šeligu dnes smutný a sklamaný, ak by videl, ako sa z politiky vytráca morálka a nastupuje relativizmus. "Bol by sklamaný, ak by videl, ako neúctivo sa miestami správame k štátu a štátnosti, o ktoré on tak bojoval," myslí si podpredseda parlamentu.



Šeliga vyjadril úctu Štefánikovmu príbehu a hrdinstvu. "Nech nám je dnešné výročie mementom, že aj na prvý pohľad beznádejná situácia má východisko, ak človek vedie poctivú, húževnatú a vytrvalú chuť zápasiť o dobro, pravdu a spravodlivosť. Ako hovoril sám generál Štefánik: 'Pre ľudí, pevného predsavzatia a vytrvalosti niet nemožností'," dodal.



Podpredseda NR SR predstavil Štefánika ako generála, štátnika, vedca, hrdého človeka, veľkého národovca, ktorý sa ani v beznádejných situáciách nevzdával. "Naopak, s podlomeným zdravím, často bez peňazí kráčal za svojim cieľom. Čestne, priamo, neuhýbal, nevyhováral sa," pripomenul.