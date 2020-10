J. Šeliga: Stojíme na strane bieloruských občanov

Bratislava 8. októbra (TASR) – Slovensko stojí na strane bieloruských občanov a na strane demokratických síl. Povedal to podpredseda Národnej rady SR Juraj Šeliga (Za ľudí) po stretnutí s líderkou bieloruskej opozície Sviatlanou Cichanovskou.



„Bieloruská občianska spoločnosť a demokratická opozícia sú v tisíckrát komplikovanejšej situácii, ako sme boli my. Zmanipulované voľby, nasadenie bezpečnostných zložiek a následné zatýkanie, bitie, zastrašovanie. Bielorusi ani napriek tomu svoj nenásilný boj s diktátorom nevzdávajú,“ zdôraznil Šeliga s tým, že ľudia majú právo vybrať si v slobodných voľbách, kto ich bude reprezentovať.



Cichanovská sa vo štvrtok stretla aj s Bielorusmi žijúcimi na Slovensku, aktivistami za slobodné Bielorusko a niektorými poslancami Národnej rady SR. Podľa Ondreja Dostála (SaS) Slovensko ako demokratický štát by malo podporovať demokraciu a ľudské práva všade vo svete. „Bielorusko je blízko a je to krajina, v ktorej je otvorená diktatúra prezidenta Lukašenka. Vnímam preto ako našu povinnosť zastávať sa demokratickej opozície a protestovať proti evidentne zmanipulovaným voľbám,“ povedal pre TASR.