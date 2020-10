J. Šeliga: Vláda vyhlásením núdzového stavu neobmedzila ľudské práva

Bratislava 1. októbra (TASR) - Vláda vyhlásila núdzový stav bez toho, aby obmedzila základné ľudské práva a slobody. Uviedol to podpredseda parlamentu Juraj Šeliga (Za ľudí) s tým, že vláda len umožnila hospodársku mobilizáciu a nelimituje právo zhromažďovať sa. Reagoval tak na tvrdenie predsedu opozičného Smeru-SD Roberta Fica, že vláda vyhlásila núdzový stav v rozpore s ústavou, pričom nešpecifikovala, aké ľudské práva obmedzila.



V uznesení vlády o vyhlásení núdzového stavu neboli podľa Šeligu špecifikované žiadne obmedzujúce opatrenia týkajúce sa ľudských práv. Tvrdí, že bol vyhlásený tak, ako to príslušný ústavný zákon ustanovuje. "Táto vláda paradoxne chráni práva ľudí tým, že vyhlásila všeobecný núdzový stav," uviedol na štvrtkovej tlačovej konferencii. Dodal, že sa nelimituje právo zhromažďovať sa, či právo štrajkovať, avšak treba sa riadiť opatreniami Úradu verejného zdravotníctva SR. "Nikto nezakazuje komukoľvek protestovať hoc aj proti vláde Igora Mataoviča," dodal.



Vláda podľa Šeligu vyhlásením núdzového stavu umožnila okresným úradom operatívne reagovať na situácie vo svojom regióne. V rámci hospodárskej mobilizácie môže využiť napríklad prostriedky zo štátnych hmotných rezerv alebo prikázať svojim pracovníkom zostať pracovať dlhšie.



Podpredseda parlamentu reagoval aj na kritiku Fica, že ľuďom hrozia vysoké sadzby sa trestné činy v čase núdzového stavu. Šeliga tvrdí, že vyššie sadzby sú v takýchto situáciách možné pre potrebu zvýšenej spoločenskej ochrany. "Ale neznamená to, že trestný zákon nepamätá na to, aby nikto nebol neprimerane trestaný," povedal s tým, že sudca stále môže korigovať trestnú sadzbu a znížiť ju.



Fico podľa neho nebezpečne zavádza, keď hovorí, že vláda vyhlásila núdzový stav nesprávnym spôsobom a že sa bojí ľudí, preto ich obmedzuje na ľudských právach cez trestný zákon.



Šéf Smeru-SD vo štvrtok vyhlásil, že vláda by mala zrušiť rozhodnutie o núdzovom stave, vyhlásiť ho nanovo s jasnými dôvodmi a uviesť, ktoré ľudské práva sa obmedzujú a ktoré nie. Ak tak neurobí ešte vo štvrtok, Smer-SD sa obráti na Ústavný súd (ÚS) SR, aby preveril možnú protiústavnosť vyhlásenia núdzového stavu.