Šibík: Reformou národných parkov sa zosúladí stav území ako vo svete

Bratislava 11. septembra (TASR) - Reformou národných parkov sa má zosúladiť stav území tak, ako je to v bežnom civilizovanom svete. Presunom pozemkov v národných parkoch pod ochranárov sa bude môcť efektívne chrániť životné prostredie. Pre TASR to uviedol Jozef Šibík z Botanického ústavu Centra biológie rastlín a biodiverzity Slovenskej akadémie vied, ktorá reformu podporila.



Pri reforme národných parkov treba podľa Šibíka vychádzať z vedeckých poznatkov, ktoré hovoria, že časť chránených území musí byť ponechaná na bezzásah. To je pod gesciou envirorezortu, ktorý má vo svojej náplni chrániť biodiverzitu, životné prostredie a vytvárať priestor na využitie ekosystémových služieb pre spoločnosť, vysvetlil botanik.



V súvislosti s tým, že niektoré subjekty majú voči reforme výhrady, Šibík uviedol, že ide o zmenu, ktorá nemusí byť príjemná a je ťažké ju prijať. Takáto zmena však môže posunúť vpred tak spoločnosť, ako aj jednotlivca. Nemyslí si, že by reforma mala vyvolávať také emócie. "To, že sa niektoré skupiny snažia hrotiť alebo vybičovať tieto emócie, je negatívne pre našu prírodu, životné prostredie aj spoločnosť, ktorú rozoštvávajú," poznamenal Šibík.



Poslanci parlamentu by o novele zákona o ochrane prírody mali rokovať až na októbrovej schôdzi. O reforme viedol envirorezort sériu diskusií po celom Slovensku. Na začiatku augusta sa uskutočnilo posledné rokovanie o budúcnosti národných parkov vo Svite. To sprevádzali protesty niekoľkých desiatok nespokojných ľudí. Odporcovia aj priaznivci reformy národných parkov sa stretli aj v Bratislave a Banskej Bystrici. Lesníci i poľovníci žiadali, aby prevod pozemkov riešila vládna a nie poslanecká novela.



K návrhu reformy národných parkov vznikla pracovná skupina tvorená zo zástupcov koaličných strán, ministra pôdohospodárstva Samuela Vlčana (nominant OĽANO) a ministra životného prostredia Jána Budaja (OĽANO). Dohodnúť sa majú na pozmeňovacích návrhoch a stratégii celého postupu aj vo vzťahu k technicko-legislatívnym otázkam, ktoré sú spojené s presunom pozemkov.