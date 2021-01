J. Šikuta by privítal ďalšie predĺženie diskusie o novej súdnej mape

Bratislava 25. januára (TASR) – Diskusia k návrhu novej súdnej mapy by mala trvať dlhšie ako do konca februára. V rozhovore pre TASR to uviedol predseda Najvyššieho súdu (NS) SR Ján Šikuta. Dodal, že reforma a zmeny z nej vyplývajúce sú tak významné, že otázka niekoľkých mesiacov na diskutovanie je neprimerane krátky čas.



Šikuta víta deklarované ciele súdnej mapy, medzi ktoré patrí špecializácia sudcov na hlavné agendy, zlepšenie kvality rozhodnutí súdov a tiež pretrhnutie korupčných väzieb v súdnictve. „Táto zmena sa nezaobíde bez čestnej a otvorenej komunikácie aj so sudcami, pretože oni budú túto reformu realizovať,“ poznamenal s tým, že takáto diskusia by mala napomôcť k dosiahnutiu deklarovaných cieľov.



V diskusii k reformnému návrhu si okrem iného všimol otázniky nad dostupnosťou súdov v hornatých častiach severného Slovenska. „Mnohí poukazovali na to, že dostupnosť súdov bude ťažšia a drahšia. Neviem to vyhodnotiť, ale takéto názory zaznievali pomerne často,“ doplnil.



Predseda NS SR nerozumie, prečo sa majú sťahovať krajské súdy z Bratislavy a Košíc. „Tieto súdy sú najväčšie v SR a disponujú všetkými špecializovanými sudcami na rôzne agendy,“ podotkol. Aj toto sú podľa neho dôvody, prečo musí byť diskusia o novej súdnej mape otvorená, úprimná a mala by trvať dlhšie.



Výsledkom reformného návrhu z dielne Ministerstva spravodlivosti SR má byť okrem iného transformácia siete 54 okresných súdov na 30 obvodov prvostupňových súdov. Doterajší počet ôsmich krajských odvolacích súdov by mal byť nahradený tromi obvodmi odvolacích súdov so sídlami v Trnave, Banskej Bystrici a Prešove.