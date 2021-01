J. Šikuta: Úloha hodnotiacich komisií sudcov je formálna

Bratislava 19. januára (TASR) – Úloha hodnotiacich komisií sudcov bola formálna a domnievam sa, že taká aj zostane. V rozhovore pre TASR to uviedol predseda Najvyššieho súdu (NS) SR Ján Šikuta.



„V minulosti tieto komisie hodnotili sudcov vždy veľmi blízko plnému počtu bodov. To znamená, že podľa môjho názoru nemali tieto hodnotenia výpovednú hodnotu,“ poznamenal. Zároveň privítal, že sa Súdnej rade SR v piatok (15. 1.) podarilo sfunkčniť jednu z dvoch hodnotiacich komisií, čo umožní realizovanie výberových konaní sudcov a ich postup na vyšší súd.



„Takto je legislatíva nastavená, rešpektujeme to. Ide nám o to, aby systém nebrzdil proces kariérneho postupu, ktorý by mal byť plynulý. O to sa snažím od nástupu do svojej funkcie,“ upozornil Šikuta s tým, že súdy vyššieho stupňa si vytvárajú predstavu o kvalite sudcov nižšej inštancie na základe ich rozhodovacej činnosti.



Predseda NS SR očakáva, že opätovné naštartovanie výberových procesov bude určitý čas trvať. „Keďže tieto hodnotiace komisie absentovali viac ako pol roka a hodnotia sudcov v celej republike, nazhromaždil sa počet sudcov, ktorí majú byť hodnotení,“ doplnil.



V praxi to podľa neho znamená, že ak by Najvyšší súd v najbližších dňoch aj vypísal výberové konania, uskutočnia sa najskôr o niekoľko mesiacov.