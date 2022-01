J. Šikuta: Vzťahy medzi sudcami sa na NS SR do určitej miery upokojili

Bratislava 2. januára (TASR) – Vzťahy medzi sudcami sa na Najvyššom súde (NS) SR do určitej miery upokojili. V rozhovore pre TASR to uviedol predseda NS SR Ján Šikuta. Hovorí, že sa v roku 2021 podarilo personálne zastabilizovať súd.



"Snažili sme sa doplniť počet sudcov, čo sa nám viac-menej podarilo. V súčasnosti je občianskoprávne kolégium plné a v trestnom nastúpili ku koncu roka 2021 dvaja noví sudcovia, o ktorých sme žiadali," podotkol. Zároveň poznamenal, že v minulosti panovalo medzi sudcami napätie, vzťahy neboli dobré.



Momentálne je na NS SR 58 sudcov. "Sme v situácii, keď budeme mať v roku 2022 k dispozícii peniaze na 60 sudcov. Tým, že tu zostalo desať sudcov, ktorí neodišli zo správneho kolégia na Najvyšší správny súd SR a chceme zriaďovať zjednocovacie senáty, ideálne by pre nás bolo, keby sme mali financie na 65 sudcov," povedal Šikuta.



Upozorňuje, že v roku 2023 počíta rozpočet s financiami len na 55 sudcov. "Je to hlavne vec Ministerstva financií SR. Sme s ním v kontakte. Budeme sa snažiť zvýšiť financie na 65 sudcov," zdôraznil.



V niekdajšom správnom kolégiu pôsobilo 20 sudcov, desať z nich odišlo na nový Najvyšší správny súd SR. Sudcovia, ktorí zostali na NS SR, boli prerozdelení do troch zostávajúcich kolégií. Najviac sa ich začlenilo do občianskoprávneho kolégia.



Šikuta poukázal na to, že z pozície predsedu NS SR nemá v oblasti personálnej politiky dostatočné právomoci. "Dnes je to v rukách iných. Rozumiem, že je to sankcia, ktorá vychádza z histórie. Ja mám dnes len malé právomoci, a to nominovať troch ľudí do päťčlennej výberovej komisie," podotkol.