J. Slávik: Každý z nás má talent

Bratislava 18. februára (TASR) - Každý z nás má talent. Tvrdí to odborník na talentové súťaže Jaro Slávik. Nedávno v Bratislave uviedol do života knihu s názvom Talent, v ktorej prináša pohľad za oponu diania vo svete talentového priemyslu. Čitateľom v nej prezradí veľa aj o svojom živote a kariére známeho predstaviteľa zákulisia zábavného a kreatívneho prostredia.



Slávik pôsobí 11 rokov v porote najväčšej talentovej šou, ktorú poznajú diváci na Slovensku aj v Česku. Oveľa dlhšie sa pohybuje v kreatívnom a zábavnom priemysle. Jeho výberom prešlo množstvo talentovaných ľudí. Podľa autora knižky má každý človek na niečo talent, len ho v sebe musí objaviť a rozvíjať. "Je niečo ako pohľad za kulisy desiatich ročníkov Česko Slovensko Má Talent. Sú tam príbehy, ktoré sme zažili so všetkými fantastickými kolegami - Luciou Bílou, Leošom Marešom, Martinom Dejdarom, Kubom Prachařom, sú tam spomenuté všetky postavičky, ktoré si pamätáte z relácie," priblížil Slávik.



Do knihy zaradil to, čo chcel vždy každému povedať o zábavnom a kreatívnom priemysle. "O tom, akí sme my ľudia kreatívni, aký je ten priemysel veľký, aké jednoduché je byť tvorivým, aké fantastické je tvoriť, zaoberať sa kultúrnou a umením, ako každý z nás má talent, a to je na tom úžasné," doplnil.



Ako ďalej informuje vydavateľstvo Ikar, Slávik sa v týchto dňoch vyberie na knižné turné a stretne sa s čitateľmi vo viacerých slovenských mestách.



Jaro Slávik vyše desať rokov pracoval v zahraničí na seniorských pozíciách koncernov EMI, Virgin a Warner. V minulosti manažoval umelcov, čo vyhrali britskú hitparádu aj umelcov, čo opakovane vyhrali Eurovíziu. Spolupracoval s Madonnou, Shaggym, Chuckom Norrisom, Jeanom-Claudom Van Dammom, Pamelou Anderson a ďalšími.