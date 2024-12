J. Spišiak: M. Šutaj Eštok nie je ministrom vnútra všetkých občanov

Bratislava 31. decembra (TASR) - Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) podľa bývalého policajného prezidenta a opozičného poslanca Národnej rady SR Jaroslava Spišiaka (PS) nie je ministrom všetkých občanov. Jeho najväčším nedostatkom je, že nevyvodzuje zodpovednosť razantne vo všetkých prípadoch. Spišiak to pre TASR vyhlásil v koncoročnej reakcii na stav rezortu vnútra.



"Razantnosť ukázal len pri odstavení policajtov z NAKA. Ním dosadení policajti a funkcionári ako keby mali imunitu. Toto je jeho problém a jeho Achillova päta, ktorú jeho podriadení zneužívajú. Preto nemôže byť nikdy ministrom všetkých občanov a garantovať bezpečie pre všetkých okrem zločincov, ktorí by mali mať pred ním rešpekt, čo však nemajú," myslí si Spišiak.



Poslanec poukázal, že minister sa podieľal na obhajobe noviel trestných kódexov, ktoré ukončili vyšetrovanie rozbehnutých káuz. Ako uviedol, deštrukcia inštitútu spolupracujúcej osoby znefunkčnila vyšetrovanie organizovanej kriminality. Okamžitá pomsta voči čurillovcom zase podľa Spišiaka znamenala smer, akým sa vývoj polície pod vedením ministra začal uberať.



Šutaj Eštok zároveň podľa opozičného poslanca počas roka neriešil dlhodobé problémy v polícii, priniesol neefektívne a nesystémové riešenia a nezabránil odchodu policajtov. Namiesto toho rozdeľoval spoločnosť. "Minister sa postavil na stranu obvineného extrémistu a antisemitu, s ktorým sa zabával na zrušení NAKA a Úradu špeciálnej prokuratúry. Svojim postojom schvaľoval konanie človeka, ktorý podhodil davu radových policajtov a zverejnil ich osobné údaje. A to len preto, že si robili svoju prácu," poukázal Spišiak.



Zároveň tvrdí, že z policajných zásahov urobil minister represívneho strašiaka voči mladým ľuďom, spomenul ho podľa neho aj v prípade karnevalu na jednom z gymnázií, "keď proti žiakom gymnázia poštval anonymný dav. Presne tak, ako to robí Daniel Bombic".



Zo slov exšéfa polície vyplýva, že Šutaj Eštok podľa neho zlyhal aj pri májovom atentáte na predsedu vlády Roberta Fica (Smer-SD). "Napriek verejným varovaniam premiéra úrad nepodnikol žiadne kroky, aby atentátu zabránil," zdôraznil Spišiak. Upozornil, že náprava rozhodnutí ministra si bude vyžadovať roky práce a na tieto kroky doplatia všetci občania.