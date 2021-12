Štaudinger: Páchatelia pri zásahu usmrtili viacerých policajných psov

Bratislava 12. decembra - V nie tak dávnej histórii sú známe skutky, keď boli páchateľmi trestnej činnosti na Slovensku pri výkone služby usmrtené policajné psy.



Povedal to pre TASR prezident Zväzu športovej kynológie (ZŠK) SR a medzinárodný rozhodca Juraj Štaudinger. Podľa neho služobné psy pri svojom zavedení do služieb človeka dosiahli v rôznych časových obdobiach výrazné úspechy v boji proti zločinu a napĺňali tak heslo dnešného moderného policajného bezpečnostného zboru Pomáhať a Chrániť.



Jedným z usmrtených bol služobný pes – nemecký ovčiak Arco z Útvaru rýchleho nasadenia z bývalého Federálneho Ministerstva vnútra v Prahe. Prípad sa stal v roku 1984, keď v Trstíne v okrese Trnava niekoľkokrát súdne trestaný páchateľ držal v rekreačnej chate ako rukojemníkov dvoch nevinných ľudí. "Pri zásahu páchateľ Arca zastrelil, ale zasahujúcim príslušníkom tak pes zachránil život. Zároveň vytvoril časový priestor na vykonanie samotného zásahu, čím sa podarilo vyslobodiť dvoch rukojemníkov bez zranenia," vysvetlil Štaudinger.



Ďalším služobným psom, ktorý pri výkone služby prišiel o život, bol nemecký ovčiak Kalab z Okresnej správy Zboru Národnej bezpečnosti Považská Bystrica. "V roku 1982 nebezpečný páchateľ so zbraňou ohrozoval obyvateľov v bytovom dome v Považskej Bystrici. Páchateľ bol vyzvaný, aby sa vzdal, čo odmietol, tak na jeho likvidáciu a zadržanie nasadili Kalaba. Páchateľ bol na hornom poschodí bytového domu a voči blížiacemu sa psovi použil pištoľ. Postrelil ho do chrbtice, pes na následky zranenia podľahol. Bezpečnostné zložky páchateľa zneškodnili," priblížil príbeh Kalaba Štaudinger.



Nemecký ovčiak Albert alebo Ali bol zase z Krajského riaditeľstva (KR) Policajného zboru (PZ) SR v Bratislave z oddelenia služobnej kynológie. "Na jar v roku 1999 sa v Bratislave na Tehelnom poli konal medzištátny futbalový zápas. Na zabezpečenie verejného poriadku boli vyčlenení aj príslušníci PZ zaradení vo funkcii psovod so svojimi služobnými psami. Počas zápasu došlo ku konfliktu medzi fanúšikmi futbalových tímov. Na upokojenie situácie bola vyslaná dvojčlenná hliadka psovodov so služobnými psami Alim a Argom. Dav fanúšikov na túto hliadku zaútočil, niekoľko tvrdých kopancov utŕžil aj služobný pes Ali. Keď psovod videl, že výzvy aj hrozba psa s ochranným náhubkom sú neúspešné a na besniaci dav nezaberajú, sňal Argovi náhubok. Ten doslova vyhrýzol príslušníkov polície z besniaceho davu fanúšikov do bezpečia, kde už boli ďalšie posily. Policajti utrpeli zranenia menej závažného charakteru," objasnil. Argovi sa našťastie nič nestalo, ale najhoršie dopadol Ali, ktorý mal odkopnutú slezinu a vnútorné krvácanie. Poraneniam aj napriek okamžitej operácii na veterinárnej klinike podľahol v priebehu niekoľkých hodín.



Ďalší príbeh služobného psa s tragickým koncom je o rotwailerovi Atosovi z KR PZ Bratislava. V roku 2006 bola dvojčlenná hliadka psovodov vyslaná do jedného z bratislavských bytových domov. Tam páchateľ - manžel v podnapitom stave s nožmi v rukách ohrozoval manželku a dcéru. "Páchateľ bol pôvodne mäsiar a obe ženy kričali o pomoc. Pred násilníkom sa zabarikádovali v obývačke, kým on ostal v chodbe bytu sám. Policajná hliadka psovodov otvorila dvere inkriminovaného bytu, páchateľa vyzvali, aby odložil nože a vyjednávali s ním, aby sa vzdal. Vo chvíli, keď sa už zdalo, že policajti majú situáciu pod kontrolou a páchateľ odložil obidva nože na skrinku, príslušníci prišli k páchateľovi bližšie. V tejto chvíli páchateľ schmatol jeden z odložených nožov a chcel zaútočiť na psovoda. Jeho verný kamarát služobný pes Atos však impulzívne a s využitím svojich psích reflexov okamžite na páchateľa zaútočil. Toto sa mu však stalo osudným. Páchateľ 28-centimetrový nôž vrazil rovno do srdca služobného psa, ktorý na mieste zraneniam podľahol,“ dodal Štaudinger. Páchateľ bol následne zneškodnený a zadržaný špecializovaným policajným útvarom.