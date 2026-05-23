J. Tlacháč: Elektronické značky majú rovnakú váhu ako fyzické varianty
Aj elektronické premenlivé značky ruší križovatka, iná značka, ktorá upravuje maximálnu dovolenú rýchlosť či rušiaca značka.
Autor TASR
Bratislava 23. mája (TASR) - Elektronické značky, často zobrazované na tabuliach nad diaľnicami, majú rovnaký význam i zákonnú váhu ako fyzické dopravné značenie. Platia prene zároveň aj rovnaké pravidlá, napríklad pri zrušení platnosti značky. Pre TASR to v rozhovore uviedol riaditeľ odboru dopravnej polície Prezídia Policajného zboru Juraj Tlacháč.
„Toto dopravné značenie má presne ten istý význam ako bežné kovové dopravné značenie. Premenlivé je z toho titulu, že ten úsek si vyžaduje zmenu rýchlostného limitu s ohľadom na zachovanie plynulosti cestnej premávky. Čiže pri tvorbe nejakých kolón viete znížiť rýchlosť skôr,“ poukázal.
Aj elektronické premenlivé značky ruší križovatka, iná značka, ktorá upravuje maximálnu dovolenú rýchlosť či rušiaca značka. Za križovatku sa na diaľnici či rýchlostnej ceste považuje aj každý zjazd z nej a výjazd na ňu.
Ako Tlacháč pre TASR doplnil, každý pruh môže byť upravený samostatne, v pravom pruhu tak môže byť iná maximálna rýchlosť ako v ľavom. Vodiči však aj v takýchto prípadoch musia dodržiavať ostatné pravidlá cestnej premávky. V ľavom jazdnom pruhu totiž nesmú jazdiť, pokiaľ niekoho práve nepredbiehajú.
