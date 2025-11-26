< sekcia Slovensko
J. Tlacháč: Výjazd z parkoviska nie je križovatkou
Vodič vychádzajúci z parkoviska sa má správať rovnako, ako keby opúšťal dvor, areál či vstupoval na cestu z akéhokoľvek iného miesta.
Autor TASR
Bratislava 26. novembra (TASR) - Na parkoviská sa legislatíva pozerá ako na miesta mimo cesty. Výjazd z nich preto nebýva križovatkou. Vodič vychádzajúci z parkoviska sa má správať rovnako, ako keby opúšťal dvor, areál či vstupoval na cestu z akéhokoľvek iného miesta. Vyplýva to z rozhovoru TASR s riaditeľom odboru dopravnej polície Prezídia Policajného zboru Jurajom Tlacháčom.
Upozornil zároveň, že križovatky na parkoviskách často nebývajú vyznačené dopravnými značkami. V takom prípade by vodiči nemali zabudnúť na prednosť sprava. „Veľa vodičov toto nevie, neuvedomujú si dôležitosť tohto pravidla. Stretávame sa už s tým, že niektoré väčšie parkoviská sú označené dopravným značením,“ uviedol.
Pri vstupe na parkovisko sa vodiči môžu stretnúť aj so značkou zákaz vjazdu doplnenou tabuľkou s nápisom „okrem dopravnej obsluhy“. Nie každé vozidlo, ktoré na takúto cestu chce vojsť, je však za dopravnú obsluhu považované. „Môžu to byť napríklad vozidlá s parkovacím preukazom, môžu to byť autobusy prepravujúce deti,“ priblížil Tlacháč. Okrem toho je dopravnou obsluhou aj auto, ktorého vodič má za zákazovou značkou bydlisko či autom ide do servisu za značkou.
Výnimku tak majú väčšinou autá, ktoré za značku musia vojsť pre potreby danej návštevy. Medzi dopravnú obsluhu napríklad nepatrí vozidlo, ktorého posádka ide iba na návštevu či do prevádzky, kde nie je nevyhnutné dostať sa autom.
