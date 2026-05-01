< sekcia Slovensko
J. Tlacháč: Za zneužitie záchranárskej uličky hrozí pokuta
Záchranársku uličku vodiči vždy tvoria medzi prvým a druhým pruhom z ľavej strany cesty.
Autor TASR
Bratislava 1. mája (TASR) - Za zneužitie záchranárskej uličky hrozí vodičom pokuta. Polícia môže na mieste uložiť sankciu do výšky 150 eur. V správnom konaní je to potom až do 300 eur. Hroziť môže i zákaz činnosti až na dva roky. V rozhovore pre TASR na to upozornil riaditeľ Odboru dopravnej polície Prezídia Policajného zboru Juraj Tlacháč.
Ako pripomenul, v princípe je jedno, koľko má komunikácia pruhov. Záchranársku uličku vodiči vždy tvoria medzi prvým a druhým pruhom z ľavej strany cesty.
„Vozidlá v ľavom jazdnom pruhu v jednom smere jazdy sa ukladajú vľavo, k ľavej krajnici. Všetky ostatné vozidlá idú vpravo. Platí tam také pravidlo, že keď sa pozriete na svoju pravú ruku, tak vidíte, že tam, kam ukazuje palec, ide ten ľavý jazdný pruh a všetky ostatné pruhy idú vpravo,“ vysvetlil pre TASR Tlacháč.
Poukázal na to, že vodiči sa môžu na cestách stretnúť aj s informatívnymi tabuľami, kde je postup tvorenia uličky vysvetlený tiež. „Na odpočívadlách alebo na záchranárskych vozidlách, na zadnej časti, majú vyobrazený spôsob radenia vozidiel,“ doplnil.
Ako pripomenul, v princípe je jedno, koľko má komunikácia pruhov. Záchranársku uličku vodiči vždy tvoria medzi prvým a druhým pruhom z ľavej strany cesty.
„Vozidlá v ľavom jazdnom pruhu v jednom smere jazdy sa ukladajú vľavo, k ľavej krajnici. Všetky ostatné vozidlá idú vpravo. Platí tam také pravidlo, že keď sa pozriete na svoju pravú ruku, tak vidíte, že tam, kam ukazuje palec, ide ten ľavý jazdný pruh a všetky ostatné pruhy idú vpravo,“ vysvetlil pre TASR Tlacháč.
Poukázal na to, že vodiči sa môžu na cestách stretnúť aj s informatívnymi tabuľami, kde je postup tvorenia uličky vysvetlený tiež. „Na odpočívadlách alebo na záchranárskych vozidlách, na zadnej časti, majú vyobrazený spôsob radenia vozidiel,“ doplnil.