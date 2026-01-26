< sekcia Slovensko
J. Vajda: Seriál Osud ukazuje, že láska je korením a soľou života
Ako ďalej informuje televízia, divákom ponúka 42-dielny seriál a v ňom svet bohatstva, moci a temných rodinných tajomstiev, ktoré sa nedajú ututlať ani za bránami luxusnej vily.
Autor TASR
Bratislava 26. januára (TASR) - Televízia Joj spúšťa v pondelok svoj ťažiskový seriál Osud. „Odhalí temné rodinné tajomstvá bohatstva a moci. Novinka sľubuje napínavý príbeh o rodine Kráľovičovcov a ich neudržateľnom impériu,“ približuje televízia svoj najnovší projekt. V hlavných úlohách nového titulu sa predstavia Jozef Vajda, Vladimír Černý i Henrieta Kecerová.
Ako ďalej informuje televízia, divákom ponúka 42-dielny seriál a v ňom svet bohatstva, moci a temných rodinných tajomstiev, ktoré sa nedajú ututlať ani za bránami luxusnej vily. Vysielať ho bude v pondelkovom a stredajšom prime-time.
„Príbeh sa zameriava na rodinu Kráľovičovcov, majiteľov úspešného liehovaru, ktorých navonok pevné impérium sa zvnútra nebezpečne triešti,“ uvádza vysielateľ seriálu Osud, ktorý je autorským dielom Danice Hričovej a jej syna Adama Haláka. „Spojili skúsenosti s pohľadom novej generácie,“ poznamenáva k autorom televízia a pripomína, že Hričová už stála za tvorbou jej titulov ako Ranč, Nemocnica, ZOO, Divoké kone a Vlci.
„Bola to reakcia na konkrétny projekt televízie, kde sme sa rozprávali o zadaní vytvoriť čo najuniverzálnejší seriál, ktorý by mohol dlhodobo pokračovať. V seriáli sledujeme život bohatej rodiny, o ktorej platí, že ani peniaze neznamenajú ľahký život, skôr naopak,“ ozrejmila genézu seriálu Hričová.
Jeho ústrednou postavou je Edgar Kráľovič, muž, ktorý ovládol všetko okrem vzťahov vo vlastnej rodine. Stvárňuje ho Jozef Vajda. „Hľadá lásku, ktorá mu neskutočne chýba. V mladom veku ju stratil násilne, čo sa divák v seriáli dozvie neskôr a vďaka tomu porozumie mnohým krokom hlavnej postavy,“ uviedol Vajda s tým, že jeho hrdina hľadá spriaznenú dušu celý život. „To je na tomto seriáli cenné. Ukazuje, že láska je korením a soľou života,“ dodal Vajda.
V ďalších úlohách seriálu Osud v réžii Romana Fábiana sa predstavia Vladimír Černý, Henrieta Kecerová, Kristína Turjanová, Viktória Petrášová, Veronika Mészárosová, Emily Bédi Drobňáková, Jana Kvantiková, Noël Czuczor, Dávid Uzsák, Ladislav Bédi, Juraj Ďurdiak, Milo Kráľ, Róbert Sipos, Kristína Madarová, Ľudmila Swanová, Alexander Bárta, Jakub Kuka, Roman Poláčik, Juraj Ďuriš, Matej Landl mladší a iní.
Ako ďalej informuje televízia, divákom ponúka 42-dielny seriál a v ňom svet bohatstva, moci a temných rodinných tajomstiev, ktoré sa nedajú ututlať ani za bránami luxusnej vily. Vysielať ho bude v pondelkovom a stredajšom prime-time.
„Príbeh sa zameriava na rodinu Kráľovičovcov, majiteľov úspešného liehovaru, ktorých navonok pevné impérium sa zvnútra nebezpečne triešti,“ uvádza vysielateľ seriálu Osud, ktorý je autorským dielom Danice Hričovej a jej syna Adama Haláka. „Spojili skúsenosti s pohľadom novej generácie,“ poznamenáva k autorom televízia a pripomína, že Hričová už stála za tvorbou jej titulov ako Ranč, Nemocnica, ZOO, Divoké kone a Vlci.
„Bola to reakcia na konkrétny projekt televízie, kde sme sa rozprávali o zadaní vytvoriť čo najuniverzálnejší seriál, ktorý by mohol dlhodobo pokračovať. V seriáli sledujeme život bohatej rodiny, o ktorej platí, že ani peniaze neznamenajú ľahký život, skôr naopak,“ ozrejmila genézu seriálu Hričová.
Jeho ústrednou postavou je Edgar Kráľovič, muž, ktorý ovládol všetko okrem vzťahov vo vlastnej rodine. Stvárňuje ho Jozef Vajda. „Hľadá lásku, ktorá mu neskutočne chýba. V mladom veku ju stratil násilne, čo sa divák v seriáli dozvie neskôr a vďaka tomu porozumie mnohým krokom hlavnej postavy,“ uviedol Vajda s tým, že jeho hrdina hľadá spriaznenú dušu celý život. „To je na tomto seriáli cenné. Ukazuje, že láska je korením a soľou života,“ dodal Vajda.
V ďalších úlohách seriálu Osud v réžii Romana Fábiana sa predstavia Vladimír Černý, Henrieta Kecerová, Kristína Turjanová, Viktória Petrášová, Veronika Mészárosová, Emily Bédi Drobňáková, Jana Kvantiková, Noël Czuczor, Dávid Uzsák, Ladislav Bédi, Juraj Ďurdiak, Milo Kráľ, Róbert Sipos, Kristína Madarová, Ľudmila Swanová, Alexander Bárta, Jakub Kuka, Roman Poláčik, Juraj Ďuriš, Matej Landl mladší a iní.