J. Vaľová sa vzdala poslaneckého mandátu, nahradiť ju má V. Macášek
Hovorkyňa strany Ľubica Končalová skonštatovala, že poslankyňa požiadala dnes listom o uvoľnenie z poslaneckého klubu strany Smer.
Autor TASR,aktualizované
Bratislava 20. novembra (TASR) - Poslankyňa Národnej rady (NR) SR Jana Vaľová (Smer-SD) sa vzdala poslaneckého mandátu. Do parlamentu po jej odchode nastúpi Vladimír Macášek. Pre TASR to uviedol poslanec Smeru Ján Mažgút. Upozornila na to TV Markíza.
„Mám informáciu, že sa vzdala poslaneckého mandátu. Viac podrobností mi nie je známych,“ povedal pre TASR Mažgút. Informoval, že nahradiť by ju mal Macášek, ktorý je okresným predsedom Smeru v Kysuckom Novom Meste.
Hovorkyňa strany Ľubica Končalová skonštatovala, že poslankyňa „požiadala dnes listom o uvoľnenie z poslaneckého klubu strany Smer“.
