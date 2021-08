J. Zábojník: Krátky čas i situácia komplikujú prípravu návštevy pápeža

Bratislava 6. augusta (TASR) – Dva mesiace na detailnú prípravu bezpečnosti štvordňového pobytu pápeža Františka na Slovensku je veľmi krátka doba. Poukazuje na to bezpečnostný analytik Juraj Zábojník, ktorý zároveň upozorňuje, že náročnosť zabezpečenia ochrany Svätého Otca znásobuje kombinácia krátkeho času prípravy so súčasnou atmosférou, v ktorej sa nachádza polarizovaná spoločnosť na Slovensku.



Zábojník pri svojom hodnotení môže vychádzať z vlastných skúseností, pred vyše štvrťstoročím práve on riadil slovenský tím ochrankárov vtedajšieho pápeža Jána Pavla II. pri jeho pobyte v SR. "Približne rok sme sa detailne pripravovali a vyhodnocovali všetky možné aspekty i bezpečnostné riziká, ktoré prichádzali do úvahy," spomína na prípravu pápežovej návštevy v lete 1995. Zdôrazňuje, že vyhodnotený a preverovaný musí byť každý detail, ktorý sa týka miest, presunov i kontaktov s pápežom. "Pri vtedajšej návšteve sa na organizácii len v rámci bezpečnostných a asistenčných zložiek podieľalo vyše 20.000 ľudí," dodal.



Tisícky ľudí pripravujúcich a monitorujúcich bezpečnosť terajšej septembrovej návštevy pápeža budú mať podľa Zábojníka ešte náročnejšiu úlohu, a to v dôsledku doby a atmosféry, ktorá na Slovensku panuje. "Spoločnosť je rozdelená konfrontáciou spôsobenou pandémiou a opatreniami, ktoré boli v tejto súvislosti prijaté. Izolácia, ktorú pandemické obdobie prinieslo, navyše zvýraznila závislosť od sociálnych sietí, zvyšujúcich riziko šírenia dezinterpretácií a dezinformácií. V takomto informačne neprehľadnom prostredí je nastavovanie a vyhodnocovanie potenciálnych rizík pri masových podujatiach o to náročnejšie," dodal Zábojník.



Priznáva, že termín návštevy nepovažuje za šťastný. "O to viac, keď i situácia v samotných bezpečnostných zložkách je napätá a vrcholní funkcionári sú bytostne zamestnávaní inými témami," poznamenal. Bezpečnostný analytik sa pozastavuje aj nad otázkou povolenia masových podujatí v čase výziev na obozretnosť a dodržiavanie protipandemických opatrení. "Na jednej strane sa objavujú varovania, často podľa môjho názoru nekvalifikované, že tretia vlna môže na jeseň priniesť desaťtisíce mŕtvych, a na druhej strane povoľujeme podujatia, kde sa majú zhromaždiť desiatky tisíc ľudí. Tak máme tu pandémiu alebo nie?" pýta sa Zábojník.



Pápež František navštívi Slovensko 12. až 15 septembra. Okrem Bratislavy zavíta aj do Prešova a Košíc, kde sa zastaví aj na rómskom sídlisku Luník IX. V posledný deň sa zúčastní na národnej púti v Šaštíne. Informáciu o pápežovej ceste na Slovensko potvrdili na začiatku júla.