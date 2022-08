J. Žitňanská bude presadzovať za ombudsmana M. Matiaška

Bratislava 22. augusta (TASR) - Poslankyňa Národnej rady (NR) SR za stranu Za ľudí Jana Žitňanská chce za verejného ochrancu práv presadzovať právnika a advokáta Maroša Matiaška. Parlament by mal ombudsmana voliť na októbrovej schôdzi, keďže termín na podávanie návrhov sa opäť presunul.



Žitňanská považuje Matiaška za jedného z najlepších odborníkov na ľudské práva na Slovensku, ale aj v Českej republike. "Budem sa spolu s kolegami usilovať o to, aby sa mohol na voľbe zúčastniť. Verím, že svojou odbornosťou presvedčí nielen kolegov z koalície, ale aj opozície," uviedla poslankyňa v stanovisku pre TASR.



Kandidatúru na ombudsmana musí podporiť 15 poslancov parlamentu. Nominácie sa môžu podávať do 30. septembra. SaS už avizovala, že bude nominovať Mariána Töröka, ktorý v minulosti viedol Kanceláriu verejného ochrancu práv. Ombudsmana volí parlament na päť rokov.



Funkcia verejného ochrancu práv je už niekoľko mesiacov neobsadená. Doterajšej ombudsmanke Márii Patakyovej sa skončilo funkčné obdobie ešte 29. marca. Prvý termín na podávanie návrhov pôvodne určili na 25. februára, odvtedy sa presúva.



Kancelária verejného ochrancu práv upozornila, že jej na stole pribúdajú podnety, ktoré čakajú na zhodnotenie novým ombudsmanom. Aktuálne je ich podľa kancelárie 381 a počet bude stúpať.