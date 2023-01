J. Žitňanská: Kultúra by si zaslúžila niekoho, kto by dokázal bojovať

Bratislava 2. januára (TASR) - Kultúra by si zaslúžila viac pozornosti, niekoho, kto by dokázal za rezort bojovať a mal jasnú víziu. V hodnotení minuloročného pôsobenia Ministerstva kultúry (MK) SR pod vedením Natálie Milanovej (OĽANO) to uviedla podpredsedníčka Výboru Národnej rady SR pre kultúru a médiá Jana Žitňanská (Za ľudí).



Upozorňuje, že práve osobnosť na čele rezortu dokáže ovplyvniť, aký veľký záujem bude štát venovať kultúre. "Kým som nebola vo výbore pre kultúru a médiá, pôsobenie ministerky som vnímala takmer výlučne prostredníctvom médií a vzbudzovalo to u mňa skôr rozpaky. Tajne som dúfala, že keď budem súčasťou výboru a budem vidieť hlbšie do diania, moje pocity sa zmenia. Žiaľ, nezmenili sa," priznala Žitňanská.



Zároveň však ocenila spoluprácu so štátnym tajomníkom MK Radoslavom Kutašom pri príprave mediálnej legislatívy. Vyjadrila tiež radosť nad znovuotvorením Slovenskej národnej galérie.