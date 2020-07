Žitňanská ubezpečuje premiéra, že poslanci zo Za ľudí nie sú na predaj

Bratislava 6. júla (TASR) - Predsedníčka poslaneckého klubu Za ľudí Jana Žitňanská ubezpečuje premiéra Igora Matoviča (OĽaNO) i verejnosť, že poslanci klubu nie sú na predaj. Uviedla to pre TASR v reakcii na slová premiéra o tom, že v prípade koalície, ktorá by mala 78 poslancov, by si mohol troch z nich niekto kúpiť. Premiér tiež cez víkend povedal, že SaS a Za ľudí v prípade odvolávania Borisa Kollára (Sme rodina) z funkcie predsedu parlamentu "stiahnu chvost". SaS nechcela slová premiéra komentovať.



"Pokiaľ ide o vyjadrenia pána premiéra o kupovaní poslancov, môžem ubezpečiť jeho aj verejnosť, že poslanci klubu Za ľudí nie sú na predaj," uviedla pre TASR Žitňanská.



Podpredsedníčka strany a vicepremiérka Veronika Remišová zase nesúhlasí s odkazmi cez médiá. O celej záležitosti bude podľa svojich slov hovoriť na Koaličnej rade. "Premiér by mal jednotlivých členov koalície spájať a zjednocovať, nie rozdeľovať," doplnila pre TASR.



SaS Matovičove slová nekomentuje. "Tieto dehonestujúce výroky sú v prvom rade vizitkou ich autora a nebudeme ich komentovať," uviedol pre TASR hovorca SaS Ondrej Šprlák. Predsedníčka klubu Anna Zemanová pre TASR uviedla, že ak by prišiel opozičný procedurálny návrh súvisiaci s odvolávaním Kollára, hlasovať zaň poslanci SaS nebudú. Ak by nastala situácia, že by sa hlasovalo o odvolávaní Kollára, poslanci si podľa Zemanovej zvolajú klub a dohodnú ďalší postup.



Podpredseda Za ľudí Juraj Šeliga v pondelok nepovedal, ako by poslanci hnutia hlasovali pri odvolávaní Kollára. Chce počkať na stanovisko Sme rodina a počkať, či vôbec k odvolávanou dôjde. "Strana Za ľudí zotrváva na svojom stanovisku o vyvodení politickej zodpovednosti predsedom NR SR Borisom Kollárom," povedala v tejto súvislosti Žitňanská.



Matovič je podľa svojich slov presvedčený, že v prípade odvolania Kollára z funkcie by hnutie Sme rodina odišlo z vlády. Vládna koalícia má v parlamente 95 poslancov, v prípade odchodu hnutia Sme rodina by jej ostalo 78 poslancov. Boris Kollár pripustil odchod z koalície v súvislosti s výzvami na jeho odstúpenie z postu predsedu parlamentu pre kauzu jeho diplomovej práce.