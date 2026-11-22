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Jakab: Koalícia chce zrušením voľby poštou obmedziť hlasy opozície
Jakab odmietol argumenty predstaviteľov koalície na podporu pripravovanej zmeny.
Autor TASR
Bratislava 22. novembra (TASR) - Zámer zrušiť hlasovanie poštou zo zahraničia v parlamentných voľbách má podľa poslanca Národnej rady SR Júliusa Jakaba (Slovensko - Za ľudí) za cieľ obmedziť účasť voličov podporujúcich opozičné strany. Predpokladá, že koalícia pripravovanú zmenu v parlamente presadí. Uviedol to na nedeľnej tlačovej konferencii.
„Táto vláda to robí s jedným jediným cieľom: oni vedia, že potrebujú získať každé jedno percento voličov,“ vyhlásil Jakab. Tvrdí, že Slováci žijúci v zahraničí väčšinovo podporujú opozičné strany, a preto je podľa neho v záujme koalície obmedziť ich účasť na voľbách.
Jakab odmietol argumenty predstaviteľov koalície na podporu pripravovanej zmeny. Minister zahraničných vecí Juraj Blanár (Smer-SD) podľa neho poukazoval na to, že v posledných parlamentných voľbách požiadalo o hlasovanie poštou približne 73.000 ľudí, no doručených bolo len 58.000 volebných lístkov. Jakab považuje spochybňovanie hlasovania poštou na základe tohto rozdielu za nezmyselné.
Upozornil tiež, že nahradenie hlasovania poštou osobným hlasovaním na zastupiteľských úradoch by mohlo výrazne skomplikovať účasť Slovákov žijúcich vo vzdialených oblastiach. „Nikto z Kamčatky nepôjde cez celé Rusko hlasovať do Moskvy, nikto zo stredu Ameriky nepôjde do Washingtonu,“ povedal.
Kritizoval aj prezidenta SR Petra Pellegriniho, ktorý avizoval, že zákon vráti parlamentu, ak bude obsahovať návrh SNS na zníženie počtu preferenčných hlasov zo štyroch na dva. Jakab označil jeho postoj za farizejstvo, keďže podľa neho je už vopred zrejmé, že tento návrh nezíska v parlamente potrebnú podporu. Prezidentovi zároveň vyčítal, že sa nepostavil proti samotnému zámeru zrušiť hlasovanie poštou zo zahraničia.
Novela zákona o podmienkach výkonu volebného práva z dielne koaličného Smeru-SD je v parlamente v druhom čítaní. Počíta s nahradením hlasovania poštou v parlamentných voľbách osobným hlasovaním na zastupiteľských úradoch. Zároveň má umožniť hlasovanie zo zahraničia aj v prezidentských voľbách. Poslanci majú o návrhu hlasovať v utorok (24. 11.).
„Táto vláda to robí s jedným jediným cieľom: oni vedia, že potrebujú získať každé jedno percento voličov,“ vyhlásil Jakab. Tvrdí, že Slováci žijúci v zahraničí väčšinovo podporujú opozičné strany, a preto je podľa neho v záujme koalície obmedziť ich účasť na voľbách.
Jakab odmietol argumenty predstaviteľov koalície na podporu pripravovanej zmeny. Minister zahraničných vecí Juraj Blanár (Smer-SD) podľa neho poukazoval na to, že v posledných parlamentných voľbách požiadalo o hlasovanie poštou približne 73.000 ľudí, no doručených bolo len 58.000 volebných lístkov. Jakab považuje spochybňovanie hlasovania poštou na základe tohto rozdielu za nezmyselné.
Upozornil tiež, že nahradenie hlasovania poštou osobným hlasovaním na zastupiteľských úradoch by mohlo výrazne skomplikovať účasť Slovákov žijúcich vo vzdialených oblastiach. „Nikto z Kamčatky nepôjde cez celé Rusko hlasovať do Moskvy, nikto zo stredu Ameriky nepôjde do Washingtonu,“ povedal.
Kritizoval aj prezidenta SR Petra Pellegriniho, ktorý avizoval, že zákon vráti parlamentu, ak bude obsahovať návrh SNS na zníženie počtu preferenčných hlasov zo štyroch na dva. Jakab označil jeho postoj za farizejstvo, keďže podľa neho je už vopred zrejmé, že tento návrh nezíska v parlamente potrebnú podporu. Prezidentovi zároveň vyčítal, že sa nepostavil proti samotnému zámeru zrušiť hlasovanie poštou zo zahraničia.
Novela zákona o podmienkach výkonu volebného práva z dielne koaličného Smeru-SD je v parlamente v druhom čítaní. Počíta s nahradením hlasovania poštou v parlamentných voľbách osobným hlasovaním na zastupiteľských úradoch. Zároveň má umožniť hlasovanie zo zahraničia aj v prezidentských voľbách. Poslanci majú o návrhu hlasovať v utorok (24. 11.).