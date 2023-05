Jakab končí ako vedúci úradu vlády, jeho náhradníkom má byť Luciak

Bratislava 24. mája (TASR) - Július Jakab končí ako vedúci Úradu vlády (ÚV) SR. Jeho náhradníkom sa má stať Michal Luciak. Informoval o tom pred stredajším rokovaním vlády. Jakab zatiaľ nevie, či bude vo voľbách do Národnej rady SR na kandidátke OĽANO.



"Po dohode s premiérom budem dnes na rokovaní vlády odvolaný. a bude vymenovaný nový vedúci ÚV. Považoval som to za chlapsky aj politicky korektné, aby hneď v prvý deň, keď príde predseda úradníckej vlády, som mu svoju funkciu zložil do rúk," povedal Jakab.



Zároveň priblížil, že v najbližšom mesiaci prídu finálne ponuky na rekonštrukciu národnej kultúrnej pamiatky kaštieľa v bratislavských Rusovciach, ktorý je v správe úradu vlády. Vyhodnotenie súťaže a otvorenie finálnych obálok bude na novom vedení. "Proces sme potiahli tak, že ÚV už nemusí v tomto prípade vykonať nič, iba počkať na finálne ponuky a podpísať zmluvy," skonštatoval.



Premiér Ľudovít Ódor ozrejmil, že nájsť vhodného nástupcu nebolo jednoduché, pretože v danej odbornosti neexistuje veľa ľudí. Luciaka aktuálne vníma ako najlepšie možné riešenie. "Ak mám dobré referencie v tom, že človek má integritu, vie profesionálne niečo riadiť, pozná politický proces, pozná legislatívny proces a nechce kandidovať, nechce byť politicky činný, nemám ho prečo a priori odsudzovať," uviedol na margo toho, že Luciak sa v minulosti pohyboval vo viacerých politických stranách. "Síce sedí v klube SaS, ale nie je členom, ani nikdy nebol členom strany," dodal.



Vláda Jakaba odvolala k 30. máju. Následne od 31. mája sa funkcie vedúceho Úradu vlády SR ujme Luciak.



Luciak od roku 2021 doteraz pôsobil ako poslanec Národnej rady SR, predtým bol štátnym tajomníkom na Ministerstve spravodlivosti SR. V rokoch 2019 - 2020 bol podpredsedom strany Za ľudí a predsedom bratislavskej krajskej organizácie strany. Bol aj poradcom prezidenta Andreja Kisku pre oblasť vnútornej politiky v rokoch 2015 až 2019.