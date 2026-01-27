< sekcia Slovensko
Jakab: Návrh etického kódexu je neprijateľný zásah do základných práv
Autor TASR
Bratislava 27. januára (TASR) - Návrh etického kódexu poslanca Národnej rady (NR) SR je neprijateľným zásahom do základných práv. Myslí si to poslanec Július Jakab (Slovensko - Za ľudí). Šéf klubu Slovensko - Za ľudí Michal Šipoš dodal, že ide o nástroj na šikanu opozície.
„Je to choré. Podľa mňa ide o porušenie ústavných práv ľudí. Sloboda prejavu je základom demokracie. Ak niekto ide pokutovať poslancov opozície za to, že vyslovia názor na súčasnú vládu, tak táto vláda je chorá a mala by skončiť čo najskôr,“ skonštatoval v utorok Jakab.
Poslanec NR SR Gábor Grendel (Slovensko - Za ľudí) zároveň poukázal na nebezpečnú subjektívnosť a koncentráciu moci v rukách koalície. „Kto určí, ktoré slovo je ešte v poriadku a ktoré už nie? Za slovo chrapúň bude pokuta a za beťár už nie? O sankciách má navyše rozhodovať koaličná väčšina v mandátovom a imunitnom výbore. To je nehorázne a šikanózne,“ myslí si.
Odkladanie zákonov, ktoré vetoval prezident SR Peter Pellegrini, ukazuje podľa opozičných poslancov na spory v koalícii „Koalícia je rozhádaná a nie je dohodnutá. Hlasu prekáža jedno, SNS druhé. Sľubovali harmonické vládnutie, no realita je chaos a hádky, ktorým prispôsobujú aj program schôdzí,“ skonštatoval Grendel.
