Jakab: Rekonštrukcia areálu ÚV zlepší stav sietí, zvýši i bezpečnosť

Bratislava 3. mája (TASR) - Plánovaná rekonštrukcia areálu úradu vlády (ÚV) prinesie nevyhnutnú sanáciu zlého technického stavu kanalizačnej i vodovodnej siete a taktiež zvýšenie bezpečnostných parametrov týkajúcich sa i pohybu a premávky vnútri areálu. Vedúci ÚV SR Július Jakab po rokovaní vlády zdôvodnil zámer rekonštrukcie, ktorý v stredu schválil kabinet.



"Celý projekt je v súlade so stanoviskom pamiatkarov," upozornil Jakab, ktorý poukázal na to, že i plánované jazierko a fontána vychádzajú z podnetu pamiatkarov a zámeru priblížiť záhradu svojej historickej, barokovej podobe. "Samozrejme, plánované sú aj vodozádržné opatrenia," dodal vedúci úradu vlády. Tento rok predpokladá vysúťaženie dodávateľa rekonštrukcie, projekt by mal byť hotový do roku 2025.



Dočasne poverený minister obrany Jaroslav Naď je rád, že sa areál ÚV bude rekonštruovať. "Urobíme vec, ktorá je potrebná," zdôraznil. Poukázal na to, že obnova bude trvať niekoľko rokov, keďže sa má revitalizovať celý areál.



Štátny tajomník Ministerstva financií SR Marcel Klimek upozornil na to, že štát sa musí priebežnou rekonštrukciou a modernizáciou starať o svoj majetok. "Bez rozdielu, či je to výskumný ústav na východnom Slovensku alebo objekt ÚV v Bratislave," poznamenal. Zároveň dodal, že ÚV bude musieť pri investícii postupovať v súlade so schválenými výdavkovými limitmi.



Plánovaná rekonštrukcia, ktorej zámer schválila v stredu vláda, sa týka stavebných prác v uzatvorenom pamiatkovo chránenom areáli ÚV. Hlavným stavebným objektom je výstavba novej vstupnej budovy určenej pre návštevy a zamestnancov úradu vlády, ďalej rekonštrukcia vnútroareálových spevnených plôch a komunikácií vrátane čestného nádvoria, revitalizácia parkovej zelene a doplnenie záhradnej architektúry, taktiež rekonštrukcia sietí. Modernizácia sa dotkne i osvetlenia, stavebný zásah by mal zefektívniť aj kontrolu osôb vstupujúcich do areálu a tiež statickú dopravu.



Investičná akcia bude financovaná zo štátneho rozpočtu. Celkové výdavky na investičnú akciu sú vyčíslené v sume 6.602.012 eur.