Jakab súhlasí so SNS, že Lajčák by nemal byť poradcom premiéra
Bratislava 16. novembra (TASR) - Poslanec Národnej rady SR Július Jakab (Slovensko - Za ľudí) súhlasí s koaličnou SNS, ktorá vyzvala premiéra Roberta Fica (Smer-SD), aby ukončil spoluprácu so svojím poradcom Miroslavom Lajčákom. Považuje za obrovský bezpečnostný problém pre Slovensko, že Lajčák ako vtedajší minister zahraničných vecí a súčasný premiérov poradca komunikoval s človekom odsúdeným za sexuálne trestné činy. Uviedol to na nedeľnej tlačovej konferencii.
„Toto je obrovský bezpečnostný problém pre Slovensko, keď minister zahraničných vecí, toho času poradca Roberta Fica, si dopisuje s človekom, ktorý bol vtedy už jasne odsúdený za sexuálne trestné činy. Hovorí o ňom ako o svojom priateľovi. Tykajú si krstným menom. Toto absolútne nie je v poriadku, toto nie je na vyhadzov Lajčáka zo zboru poradcov, to je na pád tejto vlády, ktorá to ešte zakrýva,“ povedal Jakab.
Koaličná SNS vyzýva premiéra, aby ukončil spoluprácu so svojím poradcom Miroslavom Lajčákom. Apeluje na to v súvislosti s Lajčákovou komunikáciou s americkým finančníkom Jeffreym Epsteinom.
Výbor pre dohľad Snemovne reprezentantov Kongresu USA v stredu (12. 11.) zverejnil tisíce strán dokumentov týkajúcich sa prípadu zosnulého amerického finančníka Jeffreyho Epsteina. V dokumentoch sa nachádza aj e-mailová komunikácia, ktorá sa údajne uskutočnila medzi vtedajším ministrom zahraničných vecí SR Lajčákom a Epsteinom.
Lajčák pre TASR uviedol, že s finančníkom v minulosti komunikoval iba spoločensky v rámci svojich diplomatických povinností. Poukázal na to, že otvorenie Epsteinovho prípadu americkou justíciou týkajúceho sa zneužívania maloletých sa udialo až po jeho odchode z New Yorku v roku 2018. Zároveň ostro odsúdil Epsteinove činy. Upozornil na to, že v celom rozsahu vyšli najavo až po finančníkovom zatknutí.
