Ján Kroner, divadelný a filmový herec, oslavuje 70 rokov
Jeho umeleckú kariéru predčasne obmedzili zdravotné problémy.
Považská Bystrica/Bratislava 1. júna (TASR) - Je známy z divadla, filmov a televíznych seriálov, pričom patril medzi najpopulárnejších slovenských hercov a dabérov. Hlasom Jána Kronera prehovorili mnohé zahraničné herecké hviezdy, a to vo filmoch rôzneho žánru, ako aj v animovaných snímkach.
Pokračovateľ známej slovenskej hereckej dynastie sa v pondelok 1. júna dožíva 70 rokov. Je synom herca Jána Kronera staršieho, synovec hercov Jozefa a Ľudovíta Kronerovcov, synovec herečiek Márie Hojerovej a Terézie Hurbanovej-Kronerovej, bratranec herečky Zuzany Kronerovej a bývalý manžel herečky Lenky Košickej.
Ján Kroner sa narodil 1. júna 1956 v Považskej Bystrici.
Po absolvovaní štúdia herectva na Vysokej škole múzických umení (VŠMU) v Bratislave pôsobil v divadle Nová scéna. Neskôr sa stal členom Činohry Slovenského národného divadla (SND), kde odohral vyše 20 sezón. Na doskách SND stvárnil desiatky hlavných úloh, okrem iných to boli postavy Horáca (Škola žien, 1981), Arlecchina (Prefíkaná milenka, 1982), Raskoľnikova (Petrohradský sen, 1982) či Yossariana (Hlava XXII, 1985).
Jeho herecký talent mnohokrát využilo aj filmové umenie. Naplno sa prejavil so svojím povestným úsmevom v rozprávkach Princezná s jedným krídlom a jednou plutvou (1980), Pohádka svatojánské noci (1981), Čudák Zerbino (1982), O statočnom kováčovi (1983), Požičiam si koňa (1986), Nebojsa (1988), Princezná v ježovej koži (1994) alebo O hlúpej žene (1996).
Účinkoval aj vo filmových drámach Citová výchova jednej Dáše (1980), Zbohom, sladké driemoty (1983), Mŕtvi učia živých (1983), Skleníková Venuša (1985), Zakázané uvoľnenie (1986), Úsmev diabla (1987) či Jaškov sen (1996).
Zahral si tiež televíznych filmoch Dies irae (1984), Čierna ovca (1985), Tá tajovská voda mútna (1987), Jahňa chudobného (1992), Chaos (2000), Quartétto (2002) či Smrť ministra (2009). V novom tisícročí zaujal v úspešných snímkach Kruté radosti (2002), O dve slabiky pozadu (2004), Polčas rozpadu (2007), Bratislavafilm (2009) alebo Lóve (2011).
Priazeň divákov si získal aj výkonmi v televíznych seriáloch Duchovia (1997), Zborovňa (1999), Ordinácia v ružovej záhrade (2007), Profesionáli (2008-2014), Mesto tieňov (2008), Obchod so šťastím (2008) či Keby bolo keby (2009-2011).
Po dobrovoľnom odchode zo scény SND v roku 2009 sa vrhol do mnohých pracovných činností súčasne. Okrem účinkovania v televízii sa venoval moderovaniu rôznych akcií.
Ako dabér svoj hlas prepožičal hviezdam ako Antonio Banderas, George Clooney, Kevin Costner, Robert De Niro, Gérard Depardieu, Johnny Depp, Ralph Fiennes, Harrison Ford, Morgan Freeman, Mel Gibson, John Goodman, Woody Harrelson, Rutger Hauer, Richard Chamberlain, Michael Keaton, Harvey Keitel, Kris Kristofferson, Roger Moore, Liam Neeson, Nick Nolte, Robert Redford, Steven Seagal, Martin Sheen, Will Smith, Kiefer Sutherland či Robin Williams.
Ján Kroner je držiteľom dvoch ocenení Osobnosť televíznej obrazovky (OTO) za roky 2006 a 2009. V roku 2016 mu udelili Cenu mesta Považská Bystrica za významný prínos v oblasti divadelnej a filmovej hereckej tvorby a za šírenie dobrého mena mesta.
Bol dvakrát ženatý; z manželstva s dramaturgičkou Adrianou Kronerovou má syna Jakuba (1987), ktorý sa venuje réžii, tvorbe scenárov a animovaných filmov. Druhý raz bol ženatý s herečkou Lenkou Košickou, s ktorou má dcéru Paulínu (2002).
