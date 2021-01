Ján Kubiš bude osobitným vyslancom OSN pre Líbyu

Osobitný vyslanec OSN pre Líbyu Ghassam Salamé, archívna foto. Foto: TASR/AP

New York 16. januára (TASR) - Slovenský diplomat Ján Kubiš, ktorý v súčasnosti zastáva post osobitného koordinátora OSN pre Libanon, sa stane osobitným vyslancom OSN pre konfliktami zmietanú Líbyu, informovala v sobotu agentúra AP s odvolaním sa na diplomatické kruhy.Kubiša do funkcie nominoval generálny tajomník OSN António Guterres. Nakoľko žiaden z pätnástich členov Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov (BR OSN) nevzniesol do piatkového večera námietky voči jeho nominácii, Kubiš vystrieda na tomto poste Ghassana Salamého. Salamé rezignoval na post osobitného vyslanca OSN pre Líbyu začiatkom marca 2020, odôvodňujúc svoje odstúpenie psychickým vypätím a stresom. Salamého odvtedy zastupovala Stephanie Williamsová.Vymenovanie Kubiša do tejto diplomatickej funkcie prichádza po tom, ako BR OSN v decembri schválila Guterresov plán, ktorý za osobitného vyslanca OSN pre Líbyu určil bulharského diplomata a vyslanca OSN pre Blízky východ Nikolaja Mladenova. Ten však o pár dní na to uviedol, že sa tejto funkcie nemôže ujať zKubiš, bývalý slovenský minister zahraničných vecí, v minulosti pôsobil aj ako osobitný vyslanec OSN v Afganistane či generálny tajomník Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE).Líbya sa nachádza v rozvrate od roku 2011, keď došlo k zvrhnutiu bývalého diktátora Muammara Kaddáfího. Na ropu bohatá Líbya má v súčasnosti dve súperiace administratívy - medzinárodne uznanú Vládu národnej jednoty (GNA) v Tripolise a vládu so sídlom v meste Tobruk vo východnej časti krajiny, ktorá je lojálna vojenskému veliteľovi Chalífovi Haftarovi.