Jan Žižka konečne dorazí do kín: bude to 8. 9.

Názov: Jan Žižka (Medieval)

Réžia: Petr Jákl

Producent: Petr Jákl, Cassian Elwes – J.B.J. Film, Double Tree Entertainment

Študio: R. U. Robot Studios

Výkonný producent: Martin J. Barab, Petr Jákl st., Kevin Bernhardt

Hlavné úlohy: Ben Foster, Michael Caine, Matthew Goode, Til Schweiger, Vinzenz Kiefer, Werner Daehn, William Moseley, Sophie Lowe, Karel Roden,Ondřej Vetchý, Marek Vašut, Jan Budař, Ben Christovao a ďalší

Námet: Petr Bok, Petr Jákl st.

Scenár: Petr Jákl

Spolupráca: na základe scenára Marka Dobeša a Michala Petruša

Dramaturgia: Ivo Trojakov

Historik: Prof. PhDr. Jaroslav Čechura, DrSc.



Bratislava 12. apríla (OTS) - Snímka, ktorá predstaví zahraničné hviezdy ako je Ben Foster, Michael Caine, Til Schweiger či Sophie Lowe, bude mať premiéru druhý septembrový týždeň.Termín premiéry ale neurčilvysvetlil producent a režisér s tým, že keby to bolo na ňom, vybral by inak. Po dlhom čakaní sa ale už nemôže premiéry dočkať.vysvetlil Jákl.Celú dobu od dokončenia filmu čelil častým otázkam , kedy už bude film konečne v kinách.dodal so smiechom.Snímka, ktorá je zatiaľ najnákladnejším filmovým počinom všetkých dôb v Čechách i na Slovensku, predstaví slávneho vojvodcu trochu inak, než by možno diváci čakali.zveril sa Jákl.Film Jan Žižka hovorí o zrode najslávnejšieho vojvodcu českých zemí. Do slovenských kín ho uvedie distribučná spoločnosť Magic Box SlovakiaNa konci 14. storočia sú zeme Koruny českej zmietané tyraniou a násilím. Jan Žižka a skupina jeho žoldnierov sú najatí na ochranu následníka trónu. Jan preukáže skvelé strategické a bojové schopnosti. Následne je poverený službou pre samotného kráľa Václava IV.Zeme ale v skutočnosti ovláda Jindřich z Rožmberka, najbohatší veľmož kráľovstva. Jan dostáva delikátnu úlohu: uniesť Rožmberkovu snúbenicu Kateřinu. Tým sa však zaplieta do vysokej politiky. Od tej chvíle nemá na výber. Musí bojovať.Janove hodnoty sa otriasajú v základoch. Vášeň, vina, túžba i pomsta sa stávajú hnacou silou jeho boja za spravodlivosť a rovnoprávnosť obyčajného ľudu.V tejto dobe sa zo žoldniera stáva legenda. Rodí sa vojvodca, ktorý bude bojovať za všetko, v čo verí.Historický film Petra Jákla hovorí o počiatkoch husitského vojvodcu Jana Žižku na pozadí búrlivých udalostí roku 1402. V hlavných úlohách sa predstaví Ben Foster, Michael Caine, Til Schweiger, Sophie Lowe, Karel Roden a ďalší.