Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 15. júl 2026Meniny má Henrich
< sekcia Slovensko

Jána B. obvinili z porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku

.
Exminister životného prostredia Ján B. Foto: TASR - Jakub Kotian

Krajská prokuratúra v Bratislave neskôr obvinenie zrušila z formálno-právnych dôvodov. Prokurátorka zároveň vyšetrovateľovi uložila, aby opätovne vzniesol obvinenie, avšak zákonným spôsobom.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 15. júla (TASR) - Exministra životného prostredia Jána B. opätovne obvinili z pokračovacieho zločinu porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku v súvislosti s neefektívnym, nehospodárnym a neúčelným použitím prostriedkov rozpočtovej kapitoly Ministerstva životného prostredia SR. Pre TASR to potvrdil Ján B., ktorý to nechcel komentovať. Na prípad upozornili Aktuality.sk.

Polícia minulý rok v máji obvinila bývalého šéfa envirorezortu z pokračovacieho zločinu porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku v súvislosti s neefektívnym, nehospodárnym a neúčelným použitím prostriedkov rozpočtovej kapitoly Ministerstva životného prostredia SR. Dôjsť malo ku škode na štátnom rozpočte v celkovej výške takmer 570.000 eur.

Krajská prokuratúra v Bratislave neskôr obvinenie zrušila z formálno-právnych dôvodov. Prokurátorka zároveň vyšetrovateľovi uložila, aby opätovne vzniesol obvinenie, avšak zákonným spôsobom. Polícia Jána B. opätovne obvinila v júni 2025. Exminister vtedy reagoval, že čestne hájil verejný záujem, a preto verí, že sa trestné konanie ukáže ako nedôvodné. Neskôr podal sťažnosť voči svojmu obvineniu.
.

Neprehliadnite

VIDEO: TRAGICKÝ POŽIAR V CENTRE BRUSELU: Hlásia obete a nezvestných

Pellegrini položil v Azerbajdžane základný kameň školy M. R. Štefánika

Program semifinále MS v stredu 15. júla

FOTO: POSLEDNÝ BEH S BÝKMI: Medzi zranenými je aj 86-ročný Brit