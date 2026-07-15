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Jána B. obvinili z porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku
Krajská prokuratúra v Bratislave neskôr obvinenie zrušila z formálno-právnych dôvodov. Prokurátorka zároveň vyšetrovateľovi uložila, aby opätovne vzniesol obvinenie, avšak zákonným spôsobom.
Autor TASR
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Bratislava 15. júla (TASR) - Exministra životného prostredia Jána B. opätovne obvinili z pokračovacieho zločinu porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku v súvislosti s neefektívnym, nehospodárnym a neúčelným použitím prostriedkov rozpočtovej kapitoly Ministerstva životného prostredia SR. Pre TASR to potvrdil Ján B., ktorý to nechcel komentovať. Na prípad upozornili Aktuality.sk.
Polícia minulý rok v máji obvinila bývalého šéfa envirorezortu z pokračovacieho zločinu porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku v súvislosti s neefektívnym, nehospodárnym a neúčelným použitím prostriedkov rozpočtovej kapitoly Ministerstva životného prostredia SR. Dôjsť malo ku škode na štátnom rozpočte v celkovej výške takmer 570.000 eur.
Krajská prokuratúra v Bratislave neskôr obvinenie zrušila z formálno-právnych dôvodov. Prokurátorka zároveň vyšetrovateľovi uložila, aby opätovne vzniesol obvinenie, avšak zákonným spôsobom. Polícia Jána B. opätovne obvinila v júni 2025. Exminister vtedy reagoval, že čestne hájil verejný záujem, a preto verí, že sa trestné konanie ukáže ako nedôvodné. Neskôr podal sťažnosť voči svojmu obvineniu.
Polícia minulý rok v máji obvinila bývalého šéfa envirorezortu z pokračovacieho zločinu porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku v súvislosti s neefektívnym, nehospodárnym a neúčelným použitím prostriedkov rozpočtovej kapitoly Ministerstva životného prostredia SR. Dôjsť malo ku škode na štátnom rozpočte v celkovej výške takmer 570.000 eur.
Krajská prokuratúra v Bratislave neskôr obvinenie zrušila z formálno-právnych dôvodov. Prokurátorka zároveň vyšetrovateľovi uložila, aby opätovne vzniesol obvinenie, avšak zákonným spôsobom. Polícia Jána B. opätovne obvinila v júni 2025. Exminister vtedy reagoval, že čestne hájil verejný záujem, a preto verí, že sa trestné konanie ukáže ako nedôvodné. Neskôr podal sťažnosť voči svojmu obvineniu.