Celé Slovensko si pripomína pamiatku Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej

Spomienka v Bratislave

Na snímke zľava rodičia Jána Kuciaka Jozef a Jana Kuciakovci a mama Martiny Kušnírovej Zlatica Kušnírová a herečka Táňa Pauhofová počas zhromaždenia iniciatívy Za slušné Slovensko pri príležitosti druhého výročia vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej pod názvom „Za Jána a Martinu, za slušnú krajinu“ na Námestí slobody v Bratislave 21. februára 2020. Foto: TASR - Dano Veselský

Spomienka v Košiciach

Spomienka vo Zvolene

Na snímke zhromaždenie iniciatívy Za slušné Slovensko pri príležitosti druhého výročia vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej pod názvom „Za Jána a Martinu, za slušnú krajinu“ na Námestí SNP vo Zvolene 21. februára 2020. Foto: TASR - Ján Krošlák

Spomienka v Banskej Bystrici

Nitra 21. februára (TASR) - Tichou pietnou spomienkou si v piatok verejnosť v Nitre pripomenula novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenicu Martinu Kušnírovú. Oboch zavraždených mladých ľudí si uctili zapálením sviečky pri Kostole Svätého Michala.Na miesto, kde bola vystavená fotografia Jána a Martiny spolu s listom rodiny Kuciakovcov, prišlo viac ako 200 ľudí. Boli medzi nimi zástupcovia študentov, nitrianskych divadiel i samosprávy.Podľa slov Lucie Jankovičovej z iniciatívy Za slušné Slovensko má Nitra pri spomienke na Jána Kuciaka osobitné miesto.dodala Jankovičová.Niekoľko tisíc ľudí zaplnilo v piatok podvečer bratislavské Námestie slobody, na ktorom sa konalo spomienkové zhromaždenie Za Jánu a Martinu, za slušnú krajinu. Na pódiu si zavraždeného novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenicu Martinu Kušnírovú pripomenuli pozostalí mladej dvojice, zástupcovia iniciatívy Za slušné Slovensko, novinári aj predstavitelia cirkví a kultúrneho života.bola časť prejavu rodiny Kuciakovcov a Zlatice Kušnírovej. Narážala tak na súdny proces s obžalovanými z vraždy novinára, ktorý sa koná na Špecializovanom trestnom súde.ukončila herečka Táňa Pauhofová. Prejav rodiny čítala v ich mene.Zástupkyne iniciatívy Za slušné Slovensko pripomenuli, že mali od začiatku dve požiadavky, vyšetrenie vraždy a "nová dôveryhodná vláda". Organizátorka Karolína Farská preto pripomenula nastávajúce parlamentné voľby. Vyzvala rovnako ako všetci účastníci na pódiu na účasť.uviedla vo svojom prejave investigatívna novinárka Monika Tódová s tým, že s kolegami budú všetky kauzy sledovať ďalej.doplnila. Spolu s ňou na pódiu stáli aj terajší a bývalí novinári Adam Valček, Xénia Makarová a Zuzana Petková.Súčasťou programu zhromaždenia boli aj hudobné vystúpenia speváckych zborov, ako aj reperov Veca a Tona S. Slovenskú hymnu zaspieval už tradične Juraj Benetin.Novinára Jána Kuciaka zavraždili spolu s jeho snúbenicou Martinou Kušnírovou 21. februára 2018 v ich dome v obci Veľká Mača. Po dvojnásobnej úkladnej vražde sa konali pochody za Jána a Martinu a Za slušné Slovensko, ktoré organizovala rovnomenná iniciatíva. Situácia po vražde si vyžiadala zmenu vlády, kabinet Roberta Fica vystriedala exekutíva Petra Pellegriniho (obaja Smer-SD).Druhé výročie vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej si na bratislavskom Námestí SNP pripomenuli viacerí opoziční politici. Spomienku, na ktorej sa zúčastnilo niekoľko stoviek ľudí vrátane rodiny zavraždených, organizovala strana SaS.Europoslankyňa Lucia Ďuriš-Nicholsonová (SaS) spomenula viaceré kauzy, ktorým sa zavraždený investigatívny novinár venoval.povedala. Spomenula tiež jeho články o daňových podvodoch či praní špinavých peňazí.Podľa predsedu hnutia OĽaNO Igora Matoviča by Slováci mali byť hrdí a vďační za Jána a Martinu a boj, ktorý začali.uviedol.Predseda mimoparlamentnej strany Za ľudí Andrej Kiska si myslí, že všetko, čo po vražde vyšlo na povrch, ukázalo potrebu zmien.doplnil Kiska.Sviečky na námestí na pamiatku zavraždenej dvojice zapálili aj líder mimoparlamentnej koalície PS-Spolu Michal Truban a mimoparlamentného KDH Alojz Hlina.Spomienku na zavraždeného novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenicu Martinu Kušnírovú, ako aj výzvu na účasť v nadchádzajúcich parlamentných voľbách prinieslo piatkové zhromaždenie iniciatívy Za slušné Slovensko v Košiciach. Na podvečerné podujatie na Hlavnej ulici, ktoré sa konalo na druhé výročie vraždy, prišlo zhruba tisíc ľudí.Na spomienkovom mítingu "Za Jána a Martinu, za slušnú krajinu" vystúpili viacerí zástupcovia novinárov, čítali sa aj listy od Kuciakovej rodiny a bývalého predsedu Ústavného súdu SR Jána Mazáka. Spoluorganizátor podujatia Ján Gálik zvýraznil dôležitosť úlohy novinárov pri kontrole mocných spravujúcich štát. Pripomenul tiež dlhodobé požiadavky zhromaždení iniciatívy Za slušné Slovensko, ktorými sú vyšetrenie vraždy mladej dvojice a nová, dôveryhodná vláda. Vzhľadom na prebiehajúci súdny proces s obžalovanými to podľa neho vyzerá, že prvá požiadavka sa pomaly napĺňa.povedal Gálik pre TASR. Zámerom zhromaždenia bolo podľa neho pripomenúť to, čo sa stalo pred dvoma rokmi, pripomenúť život Jána a Martiny, ako aj hodnoty demokracie a slobody.Novinára Jána Kuciaka a Martinu Kušnírovú zavraždili 21. februára 2018 v ich dome v obci Veľká Mača. Udalosť vyvolala masové zhromaždenia, situácia si vyžiadala zmenu vlády, kabinet Roberta Fica vystriedala exekutíva Petra Pellegriniho (obaja Smer-SD).V komornej atmosfére sa nieslo piatkové podvečerné spomienkové stretnutie na novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenicu Martinu Kušnírovú na Námestí SNP vo Zvolene. Pri fotografii zavraždených snúbencov sa už pred začiatkom podujatia pristavovali mnohí Zvolenčania, aby si ich uctili zapálením sviečok.Na námestí sa zišlo približne 200 ľudí, ktorí si mohli vypočuť modlitbu za Jána a Martinu od Daniela Pastirčáka, čítal sa aj list otca Jána Kuciaka, či báseň, ktorú zavraždený novinár napísal pre svoju snúbenicu.Podľa herca a jedného z organizátorov podujatia Radoslava Kurica prišli v piatok na námestie najmä tí, ktorým nie sú ľahostajné veci, ktoré sa okolo nás dejú. Kuric vníma, že spoločnosť je rozpoltená a dúfa, že aj toto pietne podujatie pomôže vniesť medzi ľudí pokoj aj v tomto čase, krátko pred parlamentnými voľbami.Pietne zhromaždenie sa konalo v piatok podvečer aj na banskobystrickom Námestí SNP. Martina Strmeňová z platformy Nie v našom meste, ktorá zhromaždenie v Banskej Bystrici organizovala, odhaduje, že sa tu stretlo približne 350 ľudí.Stretnutie sa podľa jej slov nieslo v pokojnom duchu, na zavraždených snúbencov spomínalo viacero rečníkov, mnohí z nich sa odvolávali aj na odkaz práce Jána Kuciaka.podotkla Strmeňová s tým, že padli viaceré výzvy ísť voliť.dodala Strmeňová.V banskobystrickej Záhrade venovali Jánovi a Martine aj Mikrofestival Percepcia s podnázvom Živý pamätník, ktorý pripravili študenti banskobystrickej Akadémie umení. Ide o jednodňovú umeleckú prezentáciu desiatich mladých umelcov spojenú s diskusiou a premietaním premiérovej ukážky filmu V hmle, o slovenských cestách spravodlivosti od režisérky a dokumentaristky Zuzany Piussi.