Janais sa rusínskou koledou Spi Isuse, spi vracia ku koreňom

Bratislava 26. decembra (TASR) - Spi, Ježiško, spi - spieva slovenská speváčka a skladateľka Janais vo vianočnej piesni "Spi Isuse, spi". Clivou uspávankou v rusínskom jazyku sa vracia ku koreňom. Nahrala ju v spolupráci so ženskou speváckou skupinou Milpošanka v prešovskom štúdiu BASEM3NT. Koledu sprevádza videoklip s mrazivými zábermi, ktorý režíroval Jakub Šteinecker. TASR informovala PR manažérka Nora Krchňáková.



Na piesni spolupracovalo v štúdiu 20 ľudí, z toho 16 žien za mikrofónom. Hudobne sa na piesni podieľali James Evans – husle, Boris Pasterák – kontrabas a Peter Kothaj – gitara. "Spoznala som ju vďaka ženskému speváckemu zboru Milpošanka a o to viac sa teším, že sme sa s dievčatami stretli v štúdiu a nahrali ju spoločne. Aj vďaka ich nádherným vokálom mám z piesne zimomriavky zakaždým, keď ju počujem. Pieseň sme nahrávali ešte v lete, keď boli uvoľnené opatrenia, predsa len sa nás zišlo v štúdiu neúrekom a aj teplota v štúdiu bola miestami saharská," spomína s úsmevom Janais.



Ku kolede nakrútila emotívny videoklip v réžii Jakuba Šteineckera. Okrem speváčky si v ňom zahral aj herec Juraj Illavský. Natáčalo sa v petržalskom fotoateliéri, v kostole Nanebovzatia Panny Márie v Pezinku a na Medvedej skale neďaleko Modry. Každá z troch lokácii pôsobila na tvorcov pri samotnom natáčaní klipu iným dojmom: "Tmavý technický priestor ateliéru bol v úplnom kontraste s krásou svetlého gotického kostola. No najviac na nás zapôsobila opäť príroda. Cez svitanie, deň aj šero jedného hmlistého dňa klip rozpovedá príbeh istého človeka. Cieľom videoklipu je prinútiť diváka zastaviť sa, hlbšie sa zamyslieť nad svojimi motiváciami. Každý jeden krok, obzretie, aj výraz Jurajovej tváre má v klipe svoj význam a udržuje diváka v napätí až do konca," opísala speváčka.



Janais má na konte album Vianočná Janais a viaceré vianočné piesne a spolupráce. Najznámejšie sú covery svetoznámych hitov Nech sneží – Let It Snow, Zimnou krajinou – Winter Wonderland či duet so Zuzanou Smatanovou Biela pieseň. Tentoraz spieva vianočnú koledu po rusínsky. "Žijem 15 rokov v Bratislave, no pochádzam z východného Slovenska, z oblasti Šariša. V našej rodine sa spieva veľa a už v detstve som sa stretla s množstvom šarišských a rusínskych ľudoviek. Viaceré sú doteraz moje obľúbené a rada si ich doma pospevujem," priznáva speváčka, ktorej "ľudovky" pripomínajú korene. Pieseň Spi Isuse, spi donedávna nepoznala: "No zaujala ma natoľko, že som ju minulý rok zaradila do vianočného repertoáru."