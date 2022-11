Janiga: Národná asociácia horských vodcov potrebuje omladiť

Vysoké Tatry 23. novembra (TASR) - Národná asociácia horských vodcov Slovenska (NAHVSR) v súčasnosti vníma ako najväčší problém tzv. "čierne vodcovstvo". Uviedol to v rámci tohtotýždňového valného zhromaždenia UIAGM (Union Internationale des Associations de Guides de Montagnes), ktoré sa koná vo Vysokých Tatrách, predseda asociácie Jozef Janiga.



"Čierne vodcovstvo je na jednej strane nelegálne a vzniká pri ňom aj riziko pre klientov. Okrem toho je problémom nedodržiavanie pravidiel najmä zo strany zahraničných vodcov. Tak, ako máme nastavené kritériá pre našich ľudí, očakávame, že ich budú dodržiavať aj ľudia zo zahraničia, žiaľ, nie vždy je to tak," objasnil Janiga. Dodal, že národná asociácia nemá oprávnenie udeľovať sankcie za porušovanie pravidiel, v tejto súvislosti by ocenil nastavenie systému na kontrolu nelegálnych aktivít. "Nachádzame sa v národnom parku, takže veľkou mierou k tomu môže prispieť správa územia. Verím, že práve zlúčením organizácií pôsobiacich v Tatranskom národnom parku získa táto agenda na váhe, pretože je to svojím spôsobom aj porušovanie pravidiel národného parku ako takého," upozornil Janiga.



Asociácia aktuálne pripravuje nový vodcovský kurz, podľa riaditeľa je potrebné výrazne omladiť združenie, keďže veľa horských vodcov staršej generácie pomaly odchádza. V súčasnosti je ich na Slovensku 67 a túto funkciu vykonávajú formou živnosti. Počet členov NAHVSR oproti predošlým rokom narástol zhruba o tretinu. Súvisí to podľa Janigu najmä so zvýšeným dopytom po tejto službe. "Na našom území pôsobia aj horskí vodcovia z Poľska, Českej republiky, menej je ich z Francúzska či Rakúska. Krajina je pre všetkých otvorená, samozrejme, ak dodržiavajú nastavené pravidlá," skonštatoval.



Upozornil tiež, že je rozdiel medzi horským vodcom a sprievodcom. Horskí vodcovia vodia ľudí v horolezeckom teréne s použitím lanových techník. "Človek, keď nie je horolezcom a chce si to vyskúšať, má dve možnosti - buď prejde celým kurzom, alebo si najme horského vodcu, ktorý ho bezpečne prevedie terénom," objasnil Janiga. Dlhoročný horský vodca Jaroslav Michalko dodal, že pri výkone tejto funkcie musia ovládať všetky alpské disciplíny, ako lyžovanie, lezenie na skale či v ľade. "Horský vodca musí byť veľmi dobrý v orientácii, geológii, musí veľmi dobre poznať terén a do istej miery musí byť aj psychológ a komunikátor. Pre klienta znamená istotu, na základe dosiahnutého vzdelania sa vie na neho spoľahnúť, že ho dotiahne nielen na vrchol, ale aj dole do bezpečia," zdôraznil.



NAHVSR si v tomto roku pripomína 30 rokov od svojho vzniku a členom UIAGM je od roku 1996. Z pôvodne občianskeho združenia sa za tie roky stala stavovská organizácia, ktorá združuje všetkých vodcov na Slovensku. Národná asociácia má okrem iného aj vlastné školiace stredisko.