Janoska Ensemble sa predstaví na Slovensku 11. marca

Bratislava 3. januára (TASR) - Svetovo uznávaní slovenskí virtuózi združení v zoskupení Janoska Ensemble sa do Bratislavy vrátia v novom termíne 11. marca. Hviezdna formácia, koncertujúca prevažne v zahraničí, mala pôvodne vystúpiť na Slovensku v septembri v bratislavskej Starej tržnici. Koncert pre protipandemické opatrenia presunula do nového roka, uskutoční sa vo Veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu. TASR o tom informovala PR manažérka Adriána Čahojová.Kvarteto nominované na ocenenie Krištáľové krídlo v kategórii hudba za rok 2020 si na bratislavské vystúpenie pozvalo priateľa a kolegu, jedného z najrešpektovanejších džezových saxofonistov sveta Tonyho Lakatosa. Fanúšikom sľubujú spoločný koncert, na ktoromdodala Čahojová.Zoskupenie Janoska Ensemble založila v roku 2013 trojica bratov z Bratislavy, huslisti Ondrej a Roman Jánoška a klavirista František Jánoška spoločne s ich švagrom Juliusom Darvasom (kontrabas). Ich hudba vychádza z klasickej hudby, ktorú svojsky kombinujú s ďalšími hudobnými žánrami, ako džez, pop, filmová hudba či world music. Formácia sa usídlila vo Viedni, odkiaľ pravidelne vyráža na koncerty do celého sveta. Debutové CD vydala v roku 2016 pod hlavičkou nemeckého vydavateľstva Deutsche Grammophon, za ktoré získala zlatú platňu. Súbor spolupracoval s umelcami, ako Anna Netrebko, Bobby McFerrin, Al Jarreau či Plácido Domingo. V marci 2019 vydal album Revolution, na ktorom figurujú prearanžované diela Mozarta, Bacha i skladby ďalších veľkých mien vážnej hudby. Jánoškovci pridali na album aj výber vlastných autorských kompozícií a nechýbajú na ňom prearanžované hity Beatles.Bratislavský koncert Janoska Ensemble a uznávaného saxofonistu Tonyho Lakatosa, rodáka z Budapešti, prinesie festival City Sounds. Spoločný projekt bude mať 11. marca na Slovensku premiéru. Janoska Ensemble si pre svojich fanúšikov pripravili ešte jedno prekvapenie.uzavrela Čahojová.