Janto: Na Aujeszkého chorobu hynú psy do niekoľkých hodín

Bratislava 16. decembra (TASR) - Infikované zvieratá Aujeszkého chorobou hynú do 12 hodín od prejavenia sa klinických príznakov, výnimočne do dvoch dní. "Každoročne sa však toto ochorenie u psov vyskytlo v rozmedzí desiatich až 20 prípadov," priblížil pre TASR Rudolf Janto zo Štátnej veterinárnej a potravinovej správy (ŠVPS) SR.



Prípady ochorenia podľa neho súviseli s výskytom Aujeszkého choroby u diviakov ako prirodzenom hostiteľovi. "Pri poľovačkách sa psy infikovali ako náhodní hostitelia, ktorí ďalej ochorenie neprenášali," spresnil Janto. Doplnil, že Aujeszkého choroba u psov nie je povinná hláseniu a preto oficiálne údaje o tomto ochorení absentujú.



Na ochorenie podľa hovorcu Slovenskej poľovníckej komory (SPK) Alojza Kaššáka najčastejšie hynú poľovnícke psy po kontakte so zverou a krvou z ulovených diviakov. "Osobne si myslím, že sa obyvatelia miest či obcí, ktorí chodia venčiť svojich psov do prírody, sa nemajú čoho obávať," uviedol. Priblížil, že tieto psy neprichádzajú do priameho kontaktu s diviačou zverou tak ako poľovné na spoločných poľovačkách.



"Aujeszkého chorobu alebo inak pseudobesnotu spôsobuje herpes vírus (SHV-1). Jeho prirodzeným hostiteľom a rezervoárom sú sviňovité, teda aj diviačia zver," doplnil Janto. Nakazené zviera vylučuje vírus len v určitom životnom období, zvyčajne pri oslabení imunity. Vtedy môže nakaziť okrem vlastného druhu aj iné, napríklad psovité či mačkovité zvieratá. Na človeka však prenosné nie je.



"Momentálne na trhu nie je žiadna vakcína proti Aujeszkého chorobe vhodná pre mäsožravce," podotkol Janta. Jedinou možnosťou je minimalizovať situácie, počas ktorých môže dôjsť k infikovaniu psa a následnému úhynu.