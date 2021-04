Japoncov učil lyžovať rodák z Bratislavy, v krajine má sochy aj múzeum

Maskot majora Theodora von Lercha v Muzeu lyzovania v japonskej Nigate. Foto: TASR

Na snímke bronzova socha majora Theodora von Lercha v japonskom meste Takada 25. apríla 2021. Foto: TASR - Ivan Kríž

Bratislava 25. apríla (TASR) - Uplynulo už viac ako 110 rokov, keď pre verejnosť neznámy vojak - major generálneho štábu rakúsko-uhorskej armády Theodor Edler von Lerch ako rodák z vtedajšieho Pressburgu, súčasnej Bratislavy, naučil Japoncov alpskému lyžovaniu.priblížil pre TASR šéf revízneho oddelenia viedenského ministerstva obrany a brigádny generál Harald Pöcher. Je spoluautorom knihy "Ako sa alpské lyžovanie dostalo do Japonska - Dielo Theodora von Lercha 1910–1912".V rámci vojenskej kariéry Lercha, ktorý bol od roku 1905 dobrým alpským lyžiarom, vyslali v novembri 1910 do Japonska.priblížil Pöcher. Lerch prišiel do Japonska štyri roky po ukončení rusko-japonskej vojny. Víťazstvom vo vojne upútalo Japonsko na seba medzinárodnú pozornosť mnohých krajín. Japonské pozemné vojsko sa v tomto období začalo intenzívne zaujímať o alpské lyžovanie. Predpokladalo sa totiž, že by malo zlepšiť schopnosť armády pohybovať sa po zasneženom teréne.Počas dvojročného pôsobenia v Japonsku sa stal zakladateľom vojenského aj civilného alpského lyžovania.uviedol pre TASR Pöcher. Aktuálne sa vďaka rodákovi z Bratislavy venuje lyžovaniu približne 20 miliónov Japoncov.Spomienku na Lercha je možné nájsť na mnohých miestach ostrova Hokkaidó. Jeho socha stojí v meste Takada, na letisku v meste Asahikawa, v parku Šunkódai je mu venovaný spomienkový monument. Ďalej je to Múzeum lyžovania v Japonsku, v ktorom sú vystavené dobové dokumenty a spomienkové predmety pripomínajúce Lerchovo pôsobenie v krajine. Bronzová socha a spomienkový park sa nachádza aj v meste Kuchan, kde pôsobil ako inštruktor. Každoročne sa vo februári koná v meste Joetsu Lerchov festival, ku ktorému patria aj ďalšie rôzne predmety s tematikou bratislavského rodáka.povedal.Na začiatku prvej svetovej vojny bol Lerch povýšený na plukovníka a stal sa náčelníkom štábu na východnom fronte v Haliči. V roku 1918 ho povýšili na generálmajora. Zúčastnil sa bitiek na viacerých európskych bojiskách, v závere vojny vo Flámsku.Po vojne odišiel na dôchodok a v roku 1919 sa usadil vo Viedni, kde sa o tri roky neskôr oženil a mal dve dcéry.dodal Pöcher.