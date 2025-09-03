< sekcia Slovensko
Raši sa v Japonsku stretol s predsedom snemovne radcov
Raši absolvuje aj rokovania s predsedom Snemovne reprezentantov Fukuširom Nukagom.
Autor TASR
Tokio 3. septembra (TASR) - Predseda Národnej rady (NR) SR Richard Raši (Hlas-SD) sa počas svojej zahraničnej cesty do Japonska stretol s tamojším predsedom snemovne radcov Masakazuom Sekigučim a rokovania označil za „konštruktívne“. TASR o tom informuje podľa stredajšieho príspevku na sociálnej sieti Facebook.
„Veľmi si vážim dnešné prijatie na pôde japonského parlamentu,“ napísal predseda NR SR. „Som presvedčený, že práve otvorený dialóg, aký sme dnes viedli, je kľúčom k ďalšiemu prehlbovaniu našich vzťahov a vzájomného porozumenia,“ zhodnotil. „Parlamentná diplomacia dopĺňa úsilie našich vlád, otvára priestor pre kultúrnu výmenu, akademickú spoluprácu a dáva príležitosti našim študentom. Ďakujem za konštruktívny rozhovor a teším sa na ďalšiu spoluprácu,“ povedal Raši.
„Japonsko je pre Slovensko strategickým partnerom, s ktorým nás spájajú nielen vynikajúce diplomatické vzťahy, ale aj spoločné demokratické hodnoty. Cieľom mojej cesty je prispieť k tomu, aby sa naša spolupráca ďalej rozvíjala, a to najmä v oblastiach hospodárstva, inovácií a investícií, kde vidíme obrovský potenciál,“ uviedol predseda NR SR pred pondelňajšou cestou do ázijskej krajiny.
Raši absolvuje aj rokovania s predsedom Snemovne reprezentantov Fukuširom Nukagom. Súčasťou programu bude aj stretnutie s predsedníčkou japonsko-slovenskej parlamentnej skupiny priateľstva Seiko Noda. Hlavnými témami rozhovorov bude posilnenie medziparlamentnej spolupráce a diskusia o spoločných záujmoch v medzinárodnej politike.
