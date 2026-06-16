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Jarjabek očakáva, že novely ústavy o úprave volebného obdobia neprejdú
Na zmenu ústavy je potrebných aspoň 90 hlasov poslancov, preto by ju musela podporiť aj opozícia.
Autor TASR
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Bratislava 16. júna (TASR) - Ústavné zmeny týkajúce sa predĺženia volebného obdobia samospráv i parlamentu neprejdú. Predpokladá to poslanec Národnej rady (NR) SR Dušan Jarjabek (Smer-SD). Novinárom v utorok povedal, že s opozíciou sa už oficiálne nerokuje o podpore. Šéf SNS Andrej Danko verí, že raz bude volebné obdobie vo všetkých úrovniach zjednotené na päť rokov.
„Ja osobne predpokladám, že tieto zákony v tejto chvíli neprejdú. Tak, ako sú postavené, sa ústavná väčšina nedosiahne, a okrem toho rokovania medzi koalíciou a opozíciou v tomto zmysle už oficiálne neprebiehajú. Takže myslím si, že si povieme určite svoje, zdôvodníme jedna strana, druhá strana pre a proti, ale myslím si, že tieto návrhy zákonov, tak ako sú predložené, neprejdú,“ povedal Jarjabek. Na zmenu ústavy je potrebných aspoň 90 hlasov poslancov, preto by ju musela podporiť aj opozícia.
Danko pripomenul, že SNS v minulosti navrhovala predĺženie volebného obdobia v regiónoch na šesť rokov. „Myslím si, že konečne už aj kolegovia v Hlase pochopili, že by bolo dobré nájsť kompromis päť rokov a uvidíme, ako sa to zvládne. Ale ja som presvedčený, že raz príde čas, keď obdobie vo všetkých voľbách bude zjednotené na päť rokov, aj v samospráve, aj čo sa týka politických strán,“ povedal novinárom. Dodal, že pozmeňujúci návrh Hlasu-SD o zakotvení možnosti skrátiť volebné obdobie parlamentu aj referendom „gro“ poslancov SNS podporí.
Parlament prerokoval dva koaličné návrhy na predĺženie volebného obdobia samosprávam aj parlamentu. Rokovali o nich v tzv. zlúčenej rozprave, ide o novelizácie Ústavy SR. Oba návrhy sú už v druhom čítaní. Hlas-SD spolu s nezaradeným poslancom Romanom Malatincom navrhujú predĺžiť volebné obdobie na úrovni obcí, miest a krajov zo štyroch na päť rokov. SNS takisto predložila novelu ústavy, v ktorej navrhuje predĺžiť volebné obdobie samosprávam, predĺžiť ho chce však aj parlamentu, takisto na päť rokov.
Hlas-SD predložil k novele ústavy aj pozmeňujúci návrh, ktorým chce v ústave zakotviť možnosť skrátiť volebné obdobie NR SR aj referendom, čo by viedlo k predčasným voľbám. Poslanci by mali o návrhoch na zmenu ústavy hlasovať v stredu (17. 6.). Hlas-SD pripúšťa, že by na septembrovej schôdzi mohol predložiť samostatný návrh týkajúci sa skrátenia volebného obdobia NR SR, ak by sa mu túto zmenu nepodarilo presadiť cez pozmeňujúci návrh.
„Ja osobne predpokladám, že tieto zákony v tejto chvíli neprejdú. Tak, ako sú postavené, sa ústavná väčšina nedosiahne, a okrem toho rokovania medzi koalíciou a opozíciou v tomto zmysle už oficiálne neprebiehajú. Takže myslím si, že si povieme určite svoje, zdôvodníme jedna strana, druhá strana pre a proti, ale myslím si, že tieto návrhy zákonov, tak ako sú predložené, neprejdú,“ povedal Jarjabek. Na zmenu ústavy je potrebných aspoň 90 hlasov poslancov, preto by ju musela podporiť aj opozícia.
Danko pripomenul, že SNS v minulosti navrhovala predĺženie volebného obdobia v regiónoch na šesť rokov. „Myslím si, že konečne už aj kolegovia v Hlase pochopili, že by bolo dobré nájsť kompromis päť rokov a uvidíme, ako sa to zvládne. Ale ja som presvedčený, že raz príde čas, keď obdobie vo všetkých voľbách bude zjednotené na päť rokov, aj v samospráve, aj čo sa týka politických strán,“ povedal novinárom. Dodal, že pozmeňujúci návrh Hlasu-SD o zakotvení možnosti skrátiť volebné obdobie parlamentu aj referendom „gro“ poslancov SNS podporí.
Parlament prerokoval dva koaličné návrhy na predĺženie volebného obdobia samosprávam aj parlamentu. Rokovali o nich v tzv. zlúčenej rozprave, ide o novelizácie Ústavy SR. Oba návrhy sú už v druhom čítaní. Hlas-SD spolu s nezaradeným poslancom Romanom Malatincom navrhujú predĺžiť volebné obdobie na úrovni obcí, miest a krajov zo štyroch na päť rokov. SNS takisto predložila novelu ústavy, v ktorej navrhuje predĺžiť volebné obdobie samosprávam, predĺžiť ho chce však aj parlamentu, takisto na päť rokov.
Hlas-SD predložil k novele ústavy aj pozmeňujúci návrh, ktorým chce v ústave zakotviť možnosť skrátiť volebné obdobie NR SR aj referendom, čo by viedlo k predčasným voľbám. Poslanci by mali o návrhoch na zmenu ústavy hlasovať v stredu (17. 6.). Hlas-SD pripúšťa, že by na septembrovej schôdzi mohol predložiť samostatný návrh týkajúci sa skrátenia volebného obdobia NR SR, ak by sa mu túto zmenu nepodarilo presadiť cez pozmeňujúci návrh.